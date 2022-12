Francisca habla del pacto que tiene con su esposo para no dejar morir su amor ¡Los detalles! Francisca reveló que hizo un pacto con su esposo Francesco Zampogna para cuidar su relación. Mira de qué se trata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca y su esposo Francesco Zampogna hicieron un pacto para que su amor sea duradero. La copresentadora de Despierta América habló con Mezcal Entertainment sobre el pacto que hizo con su amado para cuidar su matrimonio. "Nos regalamos una cita por lo menos una vez a la semana, y también tratamos, que lo hicimos reciente, como un viaje en pareja, unos días nada más. La regla es no más de tres días lejos de Gennaro y cuando no podemos viajar tratamos de una vez a la semana hacer o un lunch juntos o hacer una cenita juntos", dijo la estrella dominicana. Los padres de Gennaro se casaron el año pasado en República Dominicana y su boda parecía salida de un cuento de hadas. "Tiene 1 año y 5 meses y me sorprende que habla mucho para su edad; él entiende, él se comunica, aunque todavía no pega como una oración, pero divide palabra por palabra y se hace entender", dice sobre su bebé la orgullosa mamá. "Entonces yo digo, ¿a quién habrá salido tan hablador? Bueno, al papá no, porque el papá es bastante serio, pero mi hijo me sorprende todos los días". ¿Cuál fue la primera palabra que dijo Gennaro? "Papá", confiesa Francisca. "Después dijo grazie en italiano y después dijo 'mamá', pero ahora, la buena noticia es que no deja de decir 'mamá', 'mi mamina', 'mamá' lo dice día, tarde, noche y me encanta", confiesa risueña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca Credit: Mezcal Entertainment En su hogar, celebran las tradiciones dominicanas e italianas. "Yo le hablo español y su papá le habla italiano, entonces él habla los dos idiomas. Sabe que a papá le pide latte y a mamá 'lechita', sabe que a papá le dice macchina y a mamá le dice 'carro', y es súper lindo ver cómo él hace el switch, naturalmente". Además de darse escapadas románticas, la presentadora dice que algo que mantiene la llama de la pasión encendida en su matrimonio es bailar. "Tomamos unas clases de baile, cada como quince días vamos, pero siempre tratamos de conectar en algo, porque si no uno termina como perdido completamente en su relación", admite la exreina de Nuestra Belleza Latina. Entre risas, admite que su esposo la conquista bailando tango. "A Francesco le encanta bailar tango y de hecho él sabe sus movimientos muy bien", asegura.

