Francisca vuelve a ser presa de críticas por su pelo ¡así respondió! Parece que el cabello de Francisca se ha convertido en motivo de controversia. Ahora, la presentadora no se quedó callada y enfrentó a sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, el pelo de Francisca se ha convertido en un motivo de polémicas. Cuando se quitó la peluca en un programa en vivo causó furor, después cuando decidió mostrarlo al natural y contárselo le llovieron críticas. Ahora, la conductora vuelve a estar en el ojo del huracán tras mostrar su cabellera cuando se levanta. La famosa dio a conocer varias imágenes en pijama y con una taza color rosa que dice mamá. "Las mamás necesitamos muuuuuchoooo café en las mañanas. Feliz día mi gente linda", escribió para acompañar dichas fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. Estas instantáneas parecieron no ser del agrado de algunos cibernautas, quienes no dudaron en mostrarle su desacuerdo a la presentadora. "Francisca por favor ponte tu cabello que te ves más bonita; quizá te gusta más así pero recuerda que tu trabajas para la televisión y ese tipo de peinado es para el tigueraje no es para una mujer como tú. Eres una mujer muy hermosa pero ese peinado no va contigo es una humilde opinión espero que la pongas en práctica. Ojo esas personas sea compañero o compañera que te dicen que te quede así no le hagas caso mi niña", mencionó una usuaria. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que debes darle forma a tu pelo; está bonito pero debes arreglarlo mejor"; "¡Demostraste tu punto! Ya vuelve a tu look anterior por favor. No todo el que te critica lo hace por molestarte"; "Por favor Francisca ya haz algo en ese pelo", y "Dijiste que querías tener tu pelo natural, entonces por que te haces ese afro si tu pelo no es así. Tienes que dejarte tu pelo como es y solamente ponerte un gel", fueron otros comentarios. Sin embargo, la exreina de belleza no se quedó callada y enfrentó a sus detractores de manera amable. "Me acabo de levantar. No tengo nada arreglado a esta hora, jajaja; pero gracias"; "¡Lo sé reina! Gracias"; "Gracias por el tip", fueron unas de sus respuestas. Francisca continúa en la postura de mostrar su belleza natural y no teme ser motivo de controversia durante el proceso, tal como le dejó ver en esta ocasión.

