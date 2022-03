Francisca opina alto y claro sobre el tema de Residente contra J Balvin Como hicieran Ricardo Montaner y Alejandro Sanz, la conductora compartió en sus redes cuál es su sentir ante este enfrentamiento que ha dado la vuelta al mundo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes el mundo de la música y el entretenimiento en general vivía un momento complicado. Uno de sus grandes exponentes, René Pérez Residente, presentaba una nueva y esperada producción desde el estudio. La canción en cuestión resultó ser un relato de 8 minutos contra J Balvin. Eso sí, sin mencionar su nombre. Lo que en ella dice y las situaciones que cita no dan lugar a que sea otra persona. Las frases usadas no precisamente en son de paz y la fuerte puesta en escena del puertorriqueño provocaron las reacciones de muchas personas del gremio y fuera de él. Incluida Francisca, quien a través de sus redes dio a conocer su opinión, siempre con respeto y saber estar. No hicieron falta muchas palabas por parte de la dominicana. Tan solo una foto y un número con el que queda todo dicho. Francisca Francisca en Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Francisca Francisca recurrió a una publicación en redes de su programa Despierta América para expresar su sentir. Un punto de vista que apoya todo lo que dijo Ricardo Montaner, uno de los primeros en mostrar su desacuerdo con esta canción y su forma de dirigirse a un compañero. "Es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", expresó el artista venezolano. Despierta América Despierta América | Credit: IG/Despierta América "100%", escribió Francisca en sus historias de IG junto a este post del show matutino de Univision. Con este porcentaje dejó claro que apoya todas y cada una de las palabras de Montaner quien consideró este gesto de René una auténtico atentado contra el amor y la unión. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN No han sido los únicos en no apoyar esta manera de hacer cosas. Alejandro Sanz hizo lo propio con una frase lapidatoria. "Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz", publicó en su cuenta de Twitter. Alejandro Sanz - Hot List - December 2021 / January 2022 Credit: Universal Music Latino Los comentarios siguen llegando un día después, algunos a favor de Residente y su producción, otros sorprendidos no para bien de sus ataques. Entre ellos no faltó tampoco la de J Balvin quien a través de sus redes y con varios mensajes dejó saber cómo está y cómo se siente ante la actitud de su contrincante.

