¡Francisca muestra cómo es la espectacular mansión de Nuestra Belleza Latina! Con los ojos aguados, la conductora abrió las puertas del lugar que la vio crecer y ganar el afamado concurso de belleza. ¡Así es la que fue su casa por dentro y por fuera! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2015 fue el año que cambió la vida de Francisca. Su participación en la novela edición de Nuestra Belleza Latina la convirtió no solamente en ganadora, sino también en uno de los rostros más famosos y queridos de la televisión hispana en Estados Unidos. Casi 6 años después de aquel inolvidable logro, la mamá de Gennaro ha regresado a la mansión donde fue tan feliz conviviendo con sus compañeras en busca de su sueño. Desde su perfil de Facebook, la dominicana quiso compartir cómo es cada rincón de esta espectacular morada donde vivió experiencias únicas. "¿Se pueden imaginar la emoción que yo siento? Regresé a la mansión de la belleza donde estuve", escribió emocionada al pie de esta grabación. La co-presentadora de Despierta América acudía a este lugar tan especial para hacer una entrevista. Pero antes quiso hacer este regalo tan especial a todos sus seguidores paseando por cada parte de este impresionante lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde sus jardines, sus zonas de descanso y piscina en el exterior, hasta la entrada, la zona de las habitaciones y otros lugares. Francisca también recordó como a pesar de ser un lugar tan grande todas las participantes tenían que dormir en la misma habitación y usar el mismo aseo. Francisca Lachapel Francisca Lachapel | Credit: Francisca Lachapel/Instagram "Todas en la misma habitación bañándose en el mismo baño. ¡Ay qué bonitos recuerdos!", dijo entre risas y con una gran nostalgia. Todo este tiempo después puede decir que ha seguido cumpliendo sueños gracias a su trabajo y entrega. Unos logros que también se trasladaron a lo personal tras casarse con el amor de su vida y dar a luz a su príncipe. NBL le abrió las puertas y ella supo cómo brillar con su belleza exterior e interior.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Francisca muestra cómo es la espectacular mansión de Nuestra Belleza Latina!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.