¡Llegó Halloween a la casa de Francisca! Así quedó su hogar, dulce hogar La conductora dio un adelanto de lo que está siendo la decoración de su casa para esta festividad. "Estoy súper inspirada en la temporada de otoño". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El otoño está aquí y con él una etapa de renovación y uno de los festejos más entrañables celebrados en familia: Halloween. Con motivo de esta festividad, Francisca decidió ponerse manos a la obra y empezar a adornar algunos de los rincones de su precioso hogar. Siempre en contacto con su público, la conductora mostró el paso a pasó de cómo adornó con la ayuda de una profesional la entrada de su casa. Su objetivo, además de dejarla bonita, también era darle una sorpresa a su esposo a la llegada del trabajo. "Voy a sorprender a Francesco cuando llegué a la casa y vea la entrada", dijo entusiasmada. "Desde que nació Gennaro he estado más pendiente de la decoración de la casa y estoy súper inspirada en la temporada de otoño, mi estación favorita", expresó junto a este video mostrando todo el proceso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Velas, hojas, plantas de la temporada, mantas, cojines, una cesta y, por supuesto, calabazas fueron algunos de los complementos con los que aderezó este rincón tan especial. Con el mejor sentido del humor y, sobre todo, la buena disposición Paloma y Francisca dejaron el lugar de lo más coqueto y acogedor. Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Este Halloween va a ser realmente especial para la dominicana porque tiene en su vida a su príncipe azul, su hijo Gennaro. Tal es así que hasta reconoció estar ya pensando en el arbolito de Navidad. Para eso quedan un par de meses, se acerca la hora del truco o trato, de las brujas y de esta otra etapa mágica que Francisca va a disfrutar como una niña.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Llegó Halloween a la casa de Francisca! Así quedó su hogar, dulce hogar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.