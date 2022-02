"Todos en su casa son así blanquitos y cuando me vean a mí va a ser diferente y se van a oponer, también la mamá no va a querer que su hijo se case conmigo o que quiera estar conmigo [...]", llegó a pensar en su día erróneamente la carismática presentadora dominicana.

Aunque soñaba desde niña con triunfar en la televisión, Francisca nunca llegó a creer que ese sueño fuera posible de alcanzar debido a sus orígenes humildes y rasgos físicos. La copresentadora del programa Despierta América (Univision) tampoco pensó que iba a ser posible para ella casarse con un hombre como Francesco. "Antes pensaba que a las niñas como yo, que se veían como yo, que eran como yo no les pasaban esas cosas", se sinceró la carismática conductora de origen dominicano recientemente con motivo del Mes de la Historia Afroamericana a través de 'En sus palabras', una sección especial dentro de la plataforma de streaming de Univision "que busca dar a conocer las historias fascinantes detrás de líderes de nuestra comunidad y personalidades hispanas que con sus acciones han marcado la diferencia".

La también actriz, quien tiene una emotiva historia de vida a sus espaldas, reconoció que debido a toda la "basura" que la sociedad le metió en su día en la cabeza temió en su momento que la familia de su esposo no fuera a aceptar su relación con el empresario de origen italiano.

"Ir a conocer a su mamá y a su familia a mí me causaba terror porque yo decía pero es que este hombre es tan diferente a mí, cómo yo voy a llegar, o sea yo estoy segura que él no ha salido con alguien que se vea como yo y tal vez todos en su casa son así blanquitos, de colores claros y cuando me vean a mí va a ser diferente y se van a oponer, también la mamá no va a querer que su hijo se case conmigo o que quiera estar conmigo […]", se sinceró Francisca.

Francesco Francisca y su esposo Francesco | Credit: Instagram Francesco Zampogna

"En la familia de mi esposo todos los sobrinitos son así con el pelo rubio, de ojos claros y yo una de las preguntas que le hacía a Francesco era: '¿Tú estás consciente que nuestro hijo va a ser así diferente, va a ser con el pelo oscurito, va a ser diferente porque lo va a traer por mí ?'. Y él me decía: 'A mí no me importa, yo te amo a ti y yo quiero que nuestros hijos se parezcan a ti'.

Afortunadamente, su miedo inicial no tardó en disiparse en cuanto conoció a su familia.

Francisca Francisca en Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Francisca

"Ese miedo sí estuvo en ese primer encuentro con su familia hasta que llego y me doy cuenta que no, [es] gente superamorosa, gente superreceptiva que me abrieron los brazos desde la primera vez y como yo me veía no era un problema", compartió la presentadora, quien señaló que ha tenido que recorrer un largo camino de sanación para poder llegar a amarse y aceptarse tal y como es.