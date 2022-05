El motivo que hizo llorar al marido de Francisca antes de su boda: "Mis ojos se llenaron de lágrimas" A días de darle el 'Sí, acepto' a la conductora en su país de origen, Francesco Zampogna se emocionó hasta las lágrimas al vivir un momento personal muy emotivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es la semana de Francisca. Este viernes cumplirá otro de los grandes sueños de su vida, unirse en matrimonio a su esposo Francesco Zampogna en su país natal, República Dominicana, rodeada de todos sus familiares. Desde su programa Despierta América y a través del diario de su boda, la conductora está dando todos los detalles de lo que será este día. Desde las pistas sobre cómo será su vestido de novia, hasta la ropita elegida para su invitado estrella, su hijo Gennaro. Pero ha sido su esposo Francesco quien ha vivido uno de los momentos más emotivos en estos días. El feliz papá reconoció haberse emocionado hasta las lágrimas ante una situación que le desbordó de amor y recuerdos. Francisca Credit: Instagram Ocurría durante la visita de la pareja a República Dominicana, la primera de Gennaro en el país de su mamá. Aunque este encuentro fue sumamente emocional, hubo algo más que pegó fuerte al corazón del amor de Francisca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un detalle que describió así. "Mis ojos se llenaron de lágrimas por todo lo que Francisca ha construido en su vida, por el amor de su familia, me hace sentir como cuando regresábamos en Italia con mi familia, de la misma forma", dijo todavía con la voz entrecortada. Francisca y Francesco Francisca y Francesco | Credit: IG/Francisca Francisca y Francesco Francisca y Francesco | Credit: Despierta América Conmovida por las declaraciones de su esposo, la futura novia se acercó a su esposo y le consoló con un beso con el que volvió a sellar su amor. Los momentos cargados de sentimiento y romanticismo se siguen acumulando, pero será este viernes, 6 de mayo, el día de su boda, cuando vivirán el más especial de todos. Comienza la cuenta atrás.

