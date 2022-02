El logro de Francisca en su esfuerzo por recuperar su figura que alcanzó para Premio Lo Nuestro ¡en solo 7 días! La conductora dominicana redobló esfuerzos para conseguir llegar lo más delgada posible este jueves al evento y con la ayuda de los productos Yes You Can! logró su objetivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca en Premio Lo Nuestro | Credit: Mezcalent Cuando se quiere se puede y Francisca es el claro ejemplo de ello. La carismática conductora dominicana, que terminó su embarazo a mediados del año pasado con 207 libras, no ha cesado en su empeño por recuperar su figura. Con una estricta rutina de entrenamiento diaria y una dieta balanceada la también actriz de 32 años ha ido deshaciéndose poco a poco de las libras de más. La copresentadora de Despierta América (Univision) reveló a principios de febrero en una transmisión en vivo en Instagram que ya había logrado perder 40 libras. Aunque cada vez estaba más cerca de su meta, Francisca compartió en ese momento que aún le quedaban por perder otras 20 libras más para llegar a su peso ideal: 130 libras. Con Premio Lo Nuestro a la vuelta de la esquina, la conductora sabía que no podía quitar el dedo del renglón en su objetivo y redobló esfuerzos para poder llegar lo más delgada posible al evento. Con la ayuda de los productos Yes You Can! y los acertados consejos de su amigo y CEO de la compañía, Alejandro Chabán, Alejandra logró su objetivo: lucir espectacular este jueves a su paso por la alfombra magenta del evento, acaparando todas las miradas con su belleza. "Me siento tan contenta. Tan orgullosa de lo logrado con esfuerzo y dedicación con Yes You Can! Me siento saludable y con más energía", escribió la presentadora en su cuenta de Instagram. "¡9 libras menos con mi detox de 7 días", presumió su logro la artista dominicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este nuevo logro, Francisca ya se encuentra a muy pocas libras de su objetivo final y lo mejor es que, como ella misma dice, se siente más saludable y con más energía que nunca. "Francisca brillaste y te ves superdelgada con Yes You Can! Se nota la diferencia bastante" o "¡Qué divina te viste! Se notan esas 9 libras", se puede leer entre los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación de Instagram en la que presume su look de la noche.

