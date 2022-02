¡Francisca se declara libre de la faja de maternidad y lo grita a los cuatro vientos! Francisca se debate entre los cuidados del niño y sus labores profesionales, pero no ha dejado de cuidar su figura ni un solo día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Francisca Lachapel le cambió para siempre la vida el pasado julio cuando trajo al mundo a su adorable Gennaro. La felicidad entró a su casa con la llegada de ese bebé, pero como pasa con todas las madres, tampoco ha sido tan fácil. Aún así, la presentadora de Despierta América (Univision), a pesar de que se debate entre los cuidados del niño y sus labores profesionales, no ha dejado de cuidar su figura ni un solo día. Fue durante el programa que Lachapel gritó a los cuatro vientos, y con mucho orgullo, que estaba recuperando su peso y que ya no estaba usando la faja de maternidad. "Señores, estoy muy orgullosa de mí, me voy a parar", dijo, mostrando su cuerpo ante los demás. "Hoy es el primer día en mucho tiempo que no me pongo faja", gritó con mucha algarabía y entusiasmo, que compartió con sus colegas de trabajo. Lo cierto es que la dominicana ha trabajado fuerte todo este tiempo, cumpliendo con mucha disciplina su rutina de ejercicios, ya que –según dijo– había aumentado más de 80 libras, llegando a pesar 217 al final de su embarazo. Además de la dieta que comenzó a seguir, la conductora compartió la rutina de ejercicios que hace para estar en forma, y que incluye, zancadas o lunges de los cuales hace cinco repeticiones con cada pierna. Luego hace plank por 30 segundos y le siguen diez repeticiones de sentadillas y 15 de abdominales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a que ha bajado mucho de peso, Lachapel confesó que se había podido volver a poner su prenda favorita. "Hoy agradezco que por fin me puedo poner otra vez mi anillo de compromiso".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Francisca se declara libre de la faja de maternidad y lo grita a los cuatro vientos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.