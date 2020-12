Close

Francisca Lachapel: sus románticas vacaciones junto su futuro esposo La carismática presentadora dominicana se encuentra disfrutando de unos días de descanso rodeada de mucha naturaleza. ¡Mira las imágenes! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los televidentes que sintonizan cada mañana el programa Despierta América (Univision) seguramente se estén preguntando dónde anda Francisca Lachapel, quien lleva varios días sin dejarse ver en el show matutino de la cadena hispana que presentan Karla Martínez, Raúl González y compañía. Su ausencia, afortunadamente, no se debe a nada malo. Todo lo contrario. La carismática presentadora dominicana se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en compañía de su futuro esposo, el empresario Francesco Zampogna. Aunque no ha querido revelar por el momento el destino de esta escapada romántica, la que fuera ganadora de Nuestra belleza latina sí ha compartido algunas imágenes a través de las redes sociales en las que se puede apreciar el hermoso lugar en el que se encuentra. Image zoom Credit: Instagram Francisca Lachapel La conductora, que está a punto de superar los tres millones de seguidores en Instagram, y su pareja se decantaron en esta ocasión por un espacio alejado de la ciudad y del ruido en el que poder descansar y recargar energía en este año que ha sido especialmente difícil para todos debido a la crisis sanitaria y económica originada por la pandemia de coronavirus. Image zoom Credit: Instagram Francisca Lachapel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que estuvo un mes batallando contra la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, Lachapel nunca dejó de conducir el programa desde su casa, por lo que ya necesitaba salir del encierro y respirar aire puro. "Risas y mucho frío", escribió junto a otra de las imágenes que publicó en Instagram. Image zoom Credit: Instagram Francisca Lachapel La conductora encontró en Francesco al hombre con el que siempre soñó compartir su vida: una persona que la respeta, la cuida y, sobre todo, la hace muy feliz. Image zoom Credit: Instagram Francisca Lachapel ¡Qué viva el amor!

