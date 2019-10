Celebridades que se disfrazaron como otras celebridades para Halloween By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Trick or treat! Estas estrellas celebraron Halloween este año vestidas como otras celebridades. Empezar galería Francisca Lachapel Image zoom Mezcalent La presentadora dominicana rindió homenaje a Celia Cruz con su disfraz en Despierta América (Univision). Advertisement Advertisement Alan Tacher Image zoom Mezcalent El presentador se disfrazó del fallecido cantante Camilo Sesto. Carlos Calderón Image zoom Mezcalent El mexicano recordó con su atuendo al Príncipe de la canción, José José. Advertisement Karla Martínez Image zoom IG/¡Despierta América! La presentadora se robó el show como la cantante española Rocío Dúrcal en el programa matutino de Univision. Lisa Rinna Image zoom Michael Kovac/Getty Images for Casamigos La actriz se disfrazó de Jennifer López con su inolvidable look de Versace. Ellen Degeneres Image zoom IG/Cardi B La presentadora decidió entrevistar a la rapera Cardi B este Halloween copiando su look. Advertisement Advertisement Advertisement Jessica Biel y Justin Timberlake Image zoom Michael Kovac/Getty Images for Casamigos La actriz se disfrazó como su esposo, Justin Timberlake, y él se caracterizó como su micrófono. Nina Dobrev Image zoom Michael Kovac/Getty Images for Casamigos La actriz se disfrazó de la cantante Billie Eilish. Kevin Hart Image zoom IG/Kevin Hart El comediante decidió vestirse como su co-estrella en las películas Jumanji, el ex luchador Dwayne The Rock Johnson. Advertisement Advertisement Advertisement Jeannie Mai Image zoom IG/Jeannie Mai La presentadora se inspiró en la cantante Kehlani para su look de Halloween este año. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

