Francisca Lachapel vence al coronavirus: "Ya puedo pasar página y seguir adelante con mi vida" Tras un mes batallando contra la enfermedad infecciosa, la presentadora dominicana compartió la feliz noticia este martes en su programa Despierta América (Univision). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A principios de noviembre, Francisca Lachapel anunciaba entre lágrimas en su programa Despierta América (Univision) que se veía obligada a concluir su participación en la exitosa competencia de canto Tu cara me suena (Univision) debido a que la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 había hecho acto de presencia en su vida. Un mes después, la carismática presentadora dominicana ha vuelto a hacer un importante anuncio en el show mañanero, esta vez para comunicar la mejor de las noticias. "Estoy tan pero tan contenta de decirles que gracias a Dios ya di negativa, por fin Dios mío ya no tengo ese virus en mi cuerpo", informó emocionada la también actriz. "Estoy de verdad agradecidísima porque estoy viva, estoy sana, hasta me siento un poquito más juiciosa porque estas experiencias como que te hacen replantear muchas cosas, pero lo importante es que ya puedo pasar esa página y seguir adelante con mi vida", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Completamente libre de la enfermedad que mantiene en vilo al planeta entero, Lachapel estará de regreso en el estudio del programa mañanero de Univision este miércoles. "Mañana me tienen en el estudio. De verdad los extraño tanto pero tanto que ya yo quiero que amanezca para ir mañana y compartir con ustedes", dijo la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, quien tiene cerca de 3 millones de seguidores en Instagram. Emocionados con su inminente vuelta, sus compañeros no tardaron en celebrar la noticia. "Nos alegra muchísimo que estés ya superrecuperada, sana, que eso es lo más importante, y ya aquí te esperamos con mucho cariño mañana", expresó Karla Martínez.

