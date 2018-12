Francisca Lachapel publica emotivo mensaje de superación que te hará reflexionar

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Francisca Lachapel compartió en las redes sociales un emotivo mensaje de superación que enamoró a sus seguidores.

La ex reina de belleza dominicana compartió en Instagram una foto de cuando tenía 13 años. En la misma dice que siempre tuvo el deseo de ser famosa y trabajar en la televisión. Sin embargo, hubo quien le dijo que ella no podía por tres características: “pobre, no bonita y gordita.

“Hola, mi nombre es Francisca, tengo 13 años de edad y soy dominicana. Cuando yo sea grande quiero ser una actriz muy famosa y presentadora de televisión. Muchos me dicen que eso es imposible porque las niñas como yo no tienen esas oportunidades porque soy pobre, no soy bonita y estoy gordita. A veces cuando tratan de convencerme de que no puedo, me siento muy triste y lloro en silencio”, escribió.

No obstante, Lachapel, quien es conductora de Despierta América, de Univision, explicó que confió y no perdió la fe. “Pero luego de una manera muy extraña llega la calma a mí y Dios me dice que confíe en él, que está escuchando mis oraciones, mis más profundos deseos y aunque no me puede decir cuando, él tiene una vida muy hermosa preparada para mí. Me dice que él sabe que lo que estoy viviendo es duro, pero me pide que aprenda de estos momentos difíciles porque me harán una mujer muy fuerte. Que si me mantengo firme, sin rendirme y guardo sobre todas las cosas mi corazón, él convertirá mis lágrimas en alegrías, mi desánimo en esperanza y convertirá lo que todos piensan que es imposible en posible”, afirmó. Los fans de Lachapel la felicitaron porque esas palabras son un mensaje para las niñas que en algún momento duden de sus capacidades y piensen en limitaciones.