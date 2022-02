¡No te imaginas lo que Francisca tuvo que hacer para que su vestido luciera perfecto en la alfombra! "¡Esto es lo que la gente no sabe!", dijo Francisca. ¡No te imaginas lo que tuvo que hacer! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir francisca lachapel premio lo nuestro vestido tape Francisca en la alfombra de Premio lo nuestro | Credit: mezcalent Francisca Lachapel cumplió un sueño más al conducir por primera vez la alfombra de la 34 edición de Premio lo nuestro 2022. La presentadora de Despierta América (Univision) contó que disfrutó de la experiencia compartiendo con sus ídolos y recibiendo el cariño y los consejos de los famosos. Y lo que nadie sabe… "Un sueño hecho realidad, es la primera vez que conduzco la alfombra de Premio lo nuestro, es una premiación tan glamurosa, tan importante y me siento feliz, me siento bendecida. Yo se lo atribuyo como, digo, esos son los regalitos que me trajo mi hijo, que me dejó Gennaro, que se me sigan cumpliendo sueños, pues para mí solamente me llena el corazón de mucha felicidad y mucho agradecimiento", dijo. FOTOS: Las mejor vestidas de Premio Lo Nuestro 2022 Francisca Lachapel y Gennaro Francisca Lachapel y Gennaro | Credit: Francisca Lachapel/Instagram Lo mejor de Premio lo nuestro "Estar al lado de Wisin y Yandel, porque yo soy fan del dúo de la historia, me gustó mucho que cada uno de los artistas conoce a Gennaro, y me daba un consejito". Comparte uno... "Pues que me relaje, me lo dijo Natti Natasha, que disfrute cada cosa, que lo más importante es tener hijos saludables, que me olvide de las criticas y que me veía preciosa". Lo que la gente no sabe… "¿Puedo decirlo? Mi equipo de estilista, ¿me da la autorización? Ok, estoy forrada en tape. Eso es lo que la gente no sabe, porque uno para que el vestido encaje y se vea perfecto, uno hace lo que sea, uno se da sus ayuditas con un tape que hicieron estos maravillosos que se saben todos los trucos, mi querido Carlos y Ryan". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca Lachapel en la alfombra rosada de la 34 entrega de Premio Lo Nuestro 2022 Francisca Lachapel en la alfombra de Premio Lo Nuestro 2022 | Credit: Mezcalent Francisca se define como mamá enamorada "Ser mamá de varón es lo más hermoso. Obviamente, es mi primer hijo, no se cómo es la experiencia de niña, siempre quise tener niña, pero Diosito dijo no, te toca un varón y la razón, no sé, será vivir enamorada toda la vida y tener ya un amor de verdad. Mi príncipe azul que va a ser mío mío por siempre".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡No te imaginas lo que Francisca tuvo que hacer para que su vestido luciera perfecto en la alfombra!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.