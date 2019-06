Francisca Lachapel y el vestido que podría usar en su boda

Francisca Lachapel desfiló en el Miami Fashion Week con un diseño de su compatriota dominicana, Giannina Azar. Ahora que ya se conocen, la presentadora de Despierta América (Univision) espera que sea ella quien le haga su vestido de novia.

“La última vez que estuve en pasarelas fue en Nuestra Belleza Latina, pero a un nivel como este, el Miami Fashion Week de verdad que sí era una gran oportunidad y la aproveché”, dijo a MezcalTV.

Image zoom Mezcalent

¿Qué pasó tras bambalinas?

“Cuando salí se me rompió el vestido de Giannina y me tuve que ir corriendo a quitarlo para no seguir desarmándolo”, contó entre risas. “Cuando la abracé y me puse a bailar merengue, se me rompió una manga, y lo único que dije es ‘bueno, ya que está roto, ¡ojalá que me lo den’. [A] hacerle mis arreglitos y quedarme con esa pieza tan hermosa”.

Image zoom Mezcalent

Aunque su futuro esposo no asistió al evento de moda, la dominicana reveló que sí la vio por video.

“Me vio aquí en la pasarela por FaceTime, pero él siempre pendiente, escribiéndome que si todo está bien y nada, pero cada uno en su mundo, ¿no?”.

Image zoom Francisca Lachapel y Francesco Instagram / Francisca Lachapel

¿Será Giannina Azar la que te haga el vestido de novia?

“¿Quién sabe? Yo encantadísima porque Giannina es un talento dominicano y a mí me llena mucho de orgullo”.

Image zoom Francisca Lachapel (der.) con la diseñadora Giannina Azar Mezcalent

¿Ya sabes cómo será tu vestido de novia?

“Es que yo no sé porque siempre las novias dicen que el vestido tú te lo pones y lo sientes, y como yo no me he probado, no ando todavía en eso. Pero dicen que el vestido habla por sí solo; yo no tengo un perfil que esté buscando, cuando empiece en eso, pues ya ahí sí”, aseguró. “El que yo me lo ponga y me sienta así como Francisca, será el vestido”.