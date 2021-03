Close

¡Adiós a Lachapel! ¿Por qué se quitó Francisca su apellido? La conductora dejó de usar el apellido 'Lachapel' en sus redes sociales. ¿Por qué? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Hola, mi nombre es Francisca Lachapel, tengo 25 años de edad y soy dominicana". Cuando apareció por primera vez en el año 2015 en la televisión de habla hispana de Estados Unidos como parte de las audiciones del programa Nuestra Belleza Latina (Univison) la carismática presentadora y actriz ya usaba su famoso apellido, mismo que tomó de su exesposo. Un apellido que la ha acompañado a lo largo de todos estos años durante su meteórico ascenso al estrellato a pesar de llevar desde el 2017 oficialmente divorciada de su expareja. Pero parece que 'Lachapel' tiene los días contados en la vida de la famosa conductora. Las casi 3 millones de personas que la siguen en Instagram se percataron desde hace días que la copresentadora del programa Despierta América (Univision) ya no tiene puesto su famoso apellido en Instagram. Ahora, en su cuenta de la citada red social solo aparece su nombre. Image zoom Credit: Instagram Francisca Lachapel Aunque la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 hizo este cambio de forma discreta sin dar ningún tipo de explicaciones, en una reciente entrevista con su amigo Jomari Goyso para su podcast 'Sin rodeo' la conductora ya dejaba entrever que este cambio iba a suceder pronto. "Eventualmente creo que me tengo que quitar el Lachapel. Puede ser también por respeto, digo yo, a mi esposo. Yo creo que lo más justo sería, sobre todo ahora que vamos a tener un bebé, cambiarme el apellido", compartió la esposa del empresario Francesco Zampogna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora dejó claro, sin embargo, que su pareja nunca le ha pedido que se quite el apellido –"me imagino que en algún tiempo sí ha pensado en que no le gusta que yo lleve el apellido de mi exesposo, pero nunca ha sido algo que me ha reclamado", aseveró–; sin embargo, reconoció que lo más justo ahora que su familia está por crecer es quitárselo. Image zoom Francisca Lachapel y su esposo Francesco | Credit: Instagram/ Francisca Lachapel Aunque baraja varias opciones como sustitutas de 'Lachapel', entre ellas el apellido de Francesco, la conductora admitió que le gustaría regresar a su apellido de nacimiento. "Me gustaría, de verdad te lo digo, como regalarme el Méndez porque han sido tantas cosas que soñó Francisca Méndez, que las consiguió y que las vive en este momento, que yo siento que sería un regalo para esa niña que soñaba en Azua con vivir lo que vive, con estar en la televisión, con tener todo lo que tiene", se sinceró Francisca.

