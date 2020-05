¡Vestida de novia! Francisca Lachapel se emociona al recordar su fallida boda con Francesco Zampogna Si la pandemia del coronavirus no hubiera obligado a cancelar la boda, la presentadora dominicana estaría a punto de casarse con el empresario de origen italiano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 no hubiera paralizado al mundo como lo ha hecho Francisca Lachapel estaría a solo unas semanas de convertirse en la esposa del empresario italiano Francesco Zampogna ya que ambos tenían planeado casarse este verano. La pareja, sin embargo, se vio obligada a suspender meses atrás la boda a raíz de la crisis sanitaria y económica que generó la COVID-19 aún cuando ya tenían casi todo listo. Para animar a la presentadora y hacer más amena la espera, el programa Despierta América (Univision) sorprendió esta mañana a la conductora dominicana con un espectacular vestido de novia que la también actriz no dudó en probárselo en vivo durante el show mañanero. "Me lo tengo que probar", dijo Lachapel nada más ver el vestido. "Esto de verdad me alegra porque cuando uno planea su boda es todo como un proyecto y ahora esto de la pandemia tener que aplazarla sí duele un poquito pero estas cosas te hacen sentir muy bien", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, que tiene cerca de 3 millones de seguidores en Instagram, no pudo evitar emocionarse al desfilar con el vestido de novia ante la atenta mirada de sus compañeros. "Gracias de verdad a todos porque yo no tenía planeado salir así, en verdad faltaban semanitas para que yo me casara es la verdad y obviamente por todo lo de la pandemia cambió, tuve que poner en pausa todo, tuvimos que cancelar boletos, pasajes y muchas ilusiones quedaron guardaditas pero bueno Dios tiene un momento perfecto para todas las cosas", compartió. "Siento que estoy en un momento de mucha felicidad, de mucho amor, o sea que cuando él quiera este momento se dará de verdad. Va a ser mágico y hermoso, pero gracias a ustedes siempre de verdad por hacerme sentir tan bien", agregó Lachapel.

