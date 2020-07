Francisca Lachapel en cuarentena por haber estado con Clarissa Molina La comunicadora dominicana asegura que se encuentra confinada en su casa para evitar posibles nuevos contagios. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Francisca Lachapel decidió aislarse en casa y retomar una estricta cuarentena luego de revelar que en días pasados estuvo reunida con Clarissa Molina, quien dijo haber dado positivo a una prueba de coronavirus. Durante una conversación virtual desde su casa con Raúl González en el programa Despierta América (Univision), la comunicadora dominicana mostró una actitud positiva y dijo que se iba a hacer la prueba para determinar si también era portadora del virus. “Yo estuve en contacto con Clarissa la semana pasada y es por esta razón que me encuentro en cuarentena, por seguridad también de todos mis compañeros, en el día de hoy en la tarde también me voy a realizar una prueba del coronavirus”, expresó. “Tengo toda la fe de que va a salir negativa, pero para mejor estar tranquila y para quitarme esa carga de encima me haré la prueba y a ver qué pasa”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lachapel se despidió enviando un abrazo a su amiga y compatriota dominicana y se unió a los mensajes de apoyo a la joven comunicadora, quien el martes contó en El gordo y la flaca (Univision) que dio positivo al virus en una prueba casera. “La queremos mucho y esto le puede pasar a cualquiera, a cualquiera le toca la puerta el coronavirus por eso es tan importante que nos cuidemos”, reflexionó Lachapel. Molina compartió a través de sus redes sociales que se sometió a un test casero para saber si tenía coronavirus, lo envió a un laboratorio y ahora le comunicaron que había dado positivo. Aseguró sentirse bien y tener la intención de hacerse una nueva prueba para que confirme el resultado. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Francisca Lachapel en cuarentena por haber estado con Clarissa Molina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.