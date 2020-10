Francisca Lachapel responde a comentario de Angélica Vale sobre su participación en Tu cara me suena "Yo sé que no lo dijo con ninguna mala intención", zanjó la polémica la concursante del nuevo programa dominical de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante los días previos al estreno de Tu cara me suena Angélica Vale, quien es jueza y coach del programa dominical de Univision en el que 8 celebridades se transforman cada semana en ídolos de la música, dio su opinión en varios medios de comunicación, entre ellos People en Español, sobre la participación de Francisca Lachapel. La inolvidable protagonista de la telenovela La fea más bella manifestó las dudas que tenía acerca de lo que podía pasar en el show con la presentadora de Despierta América al ser la única participante que no es cantante. "Yo no sé qué vaya a pasar. Mira pueden pasar dos cosas. Para las personificaciones yo sí creo que es importante cantar porque es importante tener oído para poder tratar de igualar la voz a la persona que estás imitando; sin embargo, Francisca tiene un ángel y tiene una gracia que nos ha conquistado a todos, entonces quién sabe si lo necesita", dijo Vale a People en Español. Image zoom Angélica Vale y Francisca Lachapel Cortesía UNIVISION (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las declaraciones dadas por Angélica fueron malinterpretadas por algunos medios de comunicación, que dieron a entender que la actriz había dicho que la conductora tenía muchas posibilidades de perder, tal y como recogió el domingo el programa Sal y pimienta (Univision). El show presentado por Lourdes Stephen y Jomari Goyso preguntó recientemente a Lachapel por esta controversia a la que la ahora concursante de Tu cara me suena no dudó en restarle importancia. "Que haya dicho eso es totalmente la verdad porque yo no soy cantante, yo tengo cinco años en este negocio porque me cambió la vida con Nuestra Belleza Latina, todo para mí es aprendizaje y también yo sé que ella no lo dijo eso con ninguna mala intención", declaró. "La manera de comunicarse conmigo va a tener que ser diferente y con más paciencia porque hay un lenguaje técnico que yo todavía no conozco, pero no señores, no le pongan tanta sal y pimienta a ese comentario de Angélica", pidió el rostro del matutino de Univision.

