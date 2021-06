Así vive Francisca Lachapel la recta final de su embarazo Ya Francisca Lachapel está contando los días para convertiste en mamá. Esto compartió la copresentadora dominicana de Despierta América (Univision) sobre su avanzado embarazo. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Francisca Lachapel y su esposo Francesco Zampogna están a punto de conocer a su bebé Gennaro. La copresentadora dominicana de Despierta América (Univision) y el empresario italiano pronto se convertirán en padres por primera vez. "Queda poquito para conocer a mi hombrecito", dijo ilusionada en Instagram la radiante embarazada. "Hoy vimos al doctor, gracias a Dios todo va muy bien, solo cositas que para muchas embarazadas son normales en la recta final como: la hinchazón, las visitas frecuentes al baño, más cansancio", añadió Lachapel. La pareja vivió un emotivo momento al escuchar juntos el corazón de su hijo por nacer. "Me siento muy emocionada, un poco nerviosa y muy feliz porque también Francesco por primera pudo entrar y estar presente en la ecografía, yo siempre le grababa videos y fotos porque donde me atiendo por cuestiones de seguridad por el COVID no permitían acompañantes", compartió la exreina de Nuestra Belleza Latina. "Pero ya gracias a Dios eso cambió y él pudo sentir la emoción de escuchar el corazón de su bebé latiendo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente ya tienen todo listo en su casa en Miami para la llegada del bambino. Lachapel nos mostró fotos hermosas del cuarto de su bebé. Algo que la tiene muy feliz que su madre pudo viajar de República Dominicana a Miami a acompañarla en esta recta final de su embarazo y estará con ella cuando nazca su primogénito. "Llegó la abuela por fin a consentirnos. ¡Qué felicidad!", escribió Lachapel en Instagram. A dormir mucho Francisca, ya que las desveladas con el bebé se acercan.

