Francisca Lachapel recibe romántica sorpresa de su prometido por su cumpleaños en plena pandemia La cuarentena no impidió que el futuro esposo de la presentadora dominicana lograra prepararle una romántica sorpresa a Lachapel. ¡Mira las fotos! By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, que ya ha dejado más de 3,5 millones de casos de contagio en todo el mundo, no impidió que Francisca Lachapel pudiera sentir el cariño de los suyos en su cumpleaños. La presentadora dominicana, que tiene más de 2 millones y medio de seguidores solo en Instagram, celebró este año de una forma muy especial y diferente el aniversario de su nacimiento, pero rodeada como siempre del amor de sus seres queridos. "Qué día tan bello he tenido, me duelen los cachetes de reírme. He estado rodeada de tanto amor y buenos deseos desde que abrí mis ojos", escribió Lachapel en sus redes sociales. Image zoom Francisca Lachapel y su novio Mezcalent Y es que, aunque no pudo abrazar a ninguno de sus amigos ni estar cerca de su mamá, la conductora logró romper la barrera de la distancia gracias a las nuevas tecnologías. "Hoy, aunque no pude abrazar a ninguno de mis compañeros en el trabajo, sentí que me abrazaron más que nunca; aunque no pude estar cerquita de mi mamá para que me bailara y cantara cunungunungo logramos hacerlo a la distancia y nos quedó mejor que nunca. La pandemia no pudo detener que sintiera todo el amor, energía y buenos deseos por parte de ustedes", aseguró la copresentadora del matutino Despierta América (Univision). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La cuarentena impuesta por la pandemia de la COVID-19 tampoco impidió que su prometido, el empresario italiano Francisco Zampogna, lograra prepararle una romántica sorpresa a la también actriz que Lachapel no dudó en presumir a través de las redes sociales. El futuro esposo de Francisca decoró el hogar que comparte con la guapa presentadora con globos de helio de diferentes colores, formas y tamaños, además de regalarle una deliciosa tarta. "Espero que disfrutes tu cumpleaños tanto como yo lo hice. Tu felicidad es contagiosa para todos los que tenemos el placer de contar con tu presencia", escribió Zampogna en Instagram. "Gracias, gracias por mover siempre cielo y tierra para hacerme feliz. Te amo", fueron las románticas palabras que le dedicó Francisca a su pareja tras la sorpresa recibida.

Close Share options

Close View image Francisca Lachapel recibe romántica sorpresa de su prometido por su cumpleaños en plena pandemia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.