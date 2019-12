Francisca Lachapel preocupada por su árbol de Navidad: "No me he atrevido a subir una foto porque siento que se ve sin gusto" La copresentadora de Despierta América (Univision) pidió consejo a sus seguidores a través de las redes sociales. ¡Mira la foto! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hay nada más típico de la fiesta de Navidad que el tradicional árbol navideño. A menos de dos semanas para que se celebre una de las festividades más importantes del cristianismo, la mayoría de las celebridades ya han puesto el suyo en sus hogares; sin embargo, no todas han quedado satisfechas con el resultado. Este es el caso de Francisca Lachapel. La carismática presentadora dominicana no parece estar muy contenta con cómo le quedó este año su arbolito a juzgar por el vídeo que compartió este jueves a través de sus redes sociales. “Señores yo tengo una preocupación muy grande y necesito la ayuda de todos ustedes. Hace varios días que yo puse mi árbol de Navidad pero no me he atrevido a subir una foto en las redes sociales porque yo siento que el árbol se ve como vacío, como sin sustancia, sin gusto, como que no provoca nada”, se sinceró la carismática conductora por medio de su página de Facebook. “Pero solamente lo veo en la foto porque, por ejemplo, yo tengo el árbol ahora mismo enfrente mío, lo estoy mirando ahora, y el árbol se me hace que está bonito, como que está decorado de una manera suficiente, pero no estoy segura. Yo creo que a lo mejor necesitaría que yo le añadiera más adornos, pero es que quiero la opinión porque los adornos también son medio caros y yo no quiero seguir gastando dinero en eso”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La copresentadora de Despierta América (Univision) pidió la opinión de sus seguidores ya que no está muy conforme con cómo luce este año su arbolito de Navidad. “Yo pensé que había comprado suficiente y demasiado [refiriéndose a los adornos] pero cuando decoro el árbol siento que le falta algo, necesito la opinión de ustedes, que me digan si dejo el arbolito como está o si en realidad necesito agregarle más adornos”, expresó Lachapel. Image zoom “Yo quiero que mi árbol se vea más bonito, qué ustedes creen, debería yo seguir poniendo adornos o en realidad ya el árbol está bien así”, preguntó la presentadora. Advertisement

