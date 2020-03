¿Por qué Francisca Lachapel no aparece en Despierta América? La ausencia de la presentadora dominicana en el matutino de Univision ha generado muchas dudas y preocupación en las redes sociales. Te contamos qué sucede. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El matutino de Telemundo Un nuevo día no fue el único programa mañanero que amaneció el pasado lunes sin dos de sus presentadoras principales: Adamari López y Chiquibaby, quienes se encuentran en cuarentena voluntaria como medida de prevención por el coronavirus. Despierta América también cuenta esta semana con una importante ausencia femenina: la de Francisca Lachapel, quien no se ha dejado ver estos días en el matutino de Univision. Como era de esperarse, han sido muchos los televidentes que han estado preguntando insistentemente a través de las redes sociales dónde está la carismática conductora dominicana y, sobre todo, cómo se encuentra en plena crisis del COVID-19. Image zoom Francisca Lachapel “¿Qué le pasa a Francisca Lachapel? ¿por qué no está en el programa? ¿dónde está?”, se puede leer entre las decenas de mensajes que han inundado las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, la ausencia de Lachapel del programa no obedece a un problema de salud ni tampoco parece estar relacionada con la crisis del coronavirus pues, según informó la productora del matutino a través de las redes, se encuentra de vacaciones. “[Está de] vacaciones”, dio a conocer la también escritora Luz María Doria. Image zoom Francisca, de hecho, no es la única integrante del equipo de conductores del matutino de Univision que se encuentra esta semana alejada de las pantallas de Univision. Image zoom Fransica Lachapel y Carlos Calderón El conductor mexicano Carlos Calderón tampoco se ha dejado ver estos días en el programa mañanero de la cadena ya que también se encuentra de vacaciones. Así que no hay nada de qué preocuparse. Advertisement

¿Por qué Francisca Lachapel no aparece en Despierta América?

