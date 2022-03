Francisca Lachapel comparte una mala noticia sobre su esperada boda religiosa "Me han pasado muchas cosas", exclamó a la dominicana a su paso por la alfombra roja de las "25 Mujeres más Poderosas" de People en Español al revelar las nuevas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Francisca ha dado un giro de 360 grados desde que conociera al empresario Francesco Zampogna y se convirtiera en madre del adorable Gennaro, de 8 meses. Aunado a su papel de madre su demandante papel como actriz, comediante y presentadora de Univision ha consumido su tiempo y ahora la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 ha dado una mala noticia respecto a sus nupcias religiosas con el empresario italiano. Al pasar por la alfombra roja del almuerzo celebrado en honor a las "25 Mujeres más Poderosas" de People en Español, el viernes pasado, en el hotel Biltmore de Miami, la dominicana fue cuestionada sobre sus preparativos nupciales. Entonces, ¿cómo van los preparativos? "¡Muy mal, atrasadísimo!", exclamó la presentadora de Despierta América a Mezcalent. "Pero va a salir, no se preocupen que hay boda, la boda va, pero los preparativos lentísimo todo", aseguró en la noticia que desconsolará a los fans que ya esperaban ver a su querida Francisca camino al altar y vestida de blanco. "Me han pasado muchas cosas en corto tiempo, me metí en mucho lío al mismo tiempo", continuó la creadora del cómico personaje de Mela Melaza. "No tengo vestido, eso hay que hacerse con tiempo y anticipación, pero ya lo estoy trabajando." La foto del 2018 con la que Francisca reveló que había aceptado el anillo de compromiso de parte de su amado Francesco Zampgona: "Nos vamos a casar en República Dominicana. De Italia nos vamos a Dominicana. La familia de Francesco viene de Italia", exclamó Francisca a People en Español en febrero pasado al hablar del lugar donde se realizará su enlace religioso. "Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia [estará] y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios [hizo] que el lugar donde me casara fuera mi tierra. Tenemos la idea de hacer algo muy bonita con amigos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca y el exjugador de fútbol americano de la Universidad de Miami se comprometieron en matrimonio en Dubai en diciembre del 2018. La pareja dijo inicialmente que la boda se celebraría en el 2020. Lógicamente parte del atraso es debido a la pandemia de COVID-19, que como todo, ha complicado los preparativos. Pero Francisca no se amilana y asegura que de una u otra manera la boda religiosa saldrá adelante. "Ahora con la pandemia y todo, todo está muy lento para llegar", expresó. "Entonces yo espero que me alcance el tiempo para pedir un vestido y si no, ahí veré qué me invento el día de la boda". ¡Presten atención, diseñadores! ¡Presten atención, diseñadores!

