Francisca Lachapel aclara su aumento de peso tras rumores de embarazo La presentadora de Despierta América (Univision) reconoció que se le pasó la mano comiendo durante la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus, de ahí que muchos piensen que está embarazada. "Esta pancita no es de ningún bebé", aclaró. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las libras de más que ha ganado durante la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus han llevado a muchos seguidores de Francisca Lachapel a creer que la carismática presentadora dominicana se encuentra en la dulce espera. Si bien no es la primera vez que sucede algo así, en esta ocasión la copresentadora del matutino Despierta América (Univision) decidió poner fin a los rumores de una forma clara y directa: mostrando su barriga. La también actriz compartió este lunes un vídeo a través de sus redes sociales en el que deja al descubierto su ‘pancita’ y explica la razón detrás de su notable aumento de peso. "Se me ha pasado la mano comiendo en esta cuarentena", se sinceró Lachapel. "Esta pancita no es de ningún bebé, esta es una pancita de comida, de pan y de pasta, así que no se preocupen que cuando yo esté embarazada yo se los voy a compartir con mucha alegría y con mucha emoción porque les he dicho antes que mi sueño más grande es convertirme en mamá y si Dios me da la oportunidad pronto lo voy a compartir con ustedes", aseveró. Image zoom Francisca Lachapel muestra su barriga Facebook/Francisca Lachapel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora se mostró un ‘poquito preocupada’ debido a que vienen proyectos en camino y no ha logrado retomar el ritmo de vida saludable que tenía antes de la pandemia. "Lo peor es que no encuentro el camino para dejar esto. No es que estoy gorda pero todos nosotros tenemos como un peso ideal donde nos gusta estar y a mí me gusta estar mucho más flaquita de aquí, unas 10 libras menos que tengo que bajar", reconoció señalando su abdomen. "He estado que vuelvo al gimnasio a hacer ejercicio y otra vez me atraso, o el fin de semana se me va la mano con los gusticos y como o tomo un poquito de más", detalló.

Close Share options

Close View image Francisca Lachapel aclara su aumento de peso tras rumores de embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.