Esto es lo que hace Francisca Lachapel para ya estar cerca de su peso ideal Francisca Lachapel está en busca de su peso ideal y trabaja fuerte para alcanzar la meta, que ya se ve cerca Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como mismo ha reconocido en varias ocasiones, no fueron pocas las libras que Francisca Lachapel ganó durante su embarazo. Ahora que han pasado varios meses desde el nacimiento de Gennaro, la presentadora está en busca de su peso ideal y trabaja fuerte para alcanzarlo. La copresentadora de Despierta América anunció en una reciente entrevista en Univisión que no ha sido sencillo poder recuperar el físico que tenía antes del embarazo. "Ha sido largo el camino, bastante largo, pero creo que voy muy bien", aseguró. Según cuenta, ella misma no se reconocía ante el espejo luego de dar a luz. "Dios mío, ¿quién es esta persona?", dijo que se preguntaba. Lachapel confesó que en estos momentos le faltan exactamente 20 libras para alcanzar su peso ideal, que son unas 130 libras. Para adelgazar, la presentadora ha tenido que robarle un poco del tiempo que tiene con Gennaro, pero considera que mientras ella esté bien, el bebé estará más protegido. "Yo hago regularmente mi hora de ejercicios, me la tengo que regalar", señaló. "Quisiera estar con Gennaro, pero esto lo veo como parte de mi trabajo, porque si no estoy bien, si no estoy saludable, quién va a cuidar de él. De cierta forma lo hago por mí, pero también por él", aseguró. La dominicana mostró que como parte de su rutina de ejercicios hace cardio, sentadillas, ejercicios de levantamiento de peso y muchos otros para alcanzar su peso ideal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lachapel ha revelado que terminó su embarazo con 207 libras, y ha logrado perder 40 libras en el último medio año. En estos momentos la también actriz de 32 años ya no usa la faja de maternidad. "Señores, estoy muy orgullosa de mí, me voy a parar", dijo al anunciar sus logros en su programa.

