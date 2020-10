La simpática advertencia de Francesco Zampogna a Francisca Lachapel si no mejora en Tu cara me suena Esto es lo que le espera a la conductora dominicana si no logra subir este domingo a los primeros lugares de la tabla de clasificación en el programa dominical de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez que se sube al escenario de Tu cara me suena (Univision) Francisca Lachapel hace su mejor esfuerzo para tratar de convencer al jurado con sus interpretaciones, pero desafortunadamente no está siendo suficiente. La copresentadora del programa matutino Despierta América (Univision) no está recibiendo las mejores calificaciones del jurado. "Definitivamente la parte de la voz es la parte que quizás yo no sentí tanto a Celia. Creo que faltó un poquito el acercarse a esa parte", le comentó el pasado domingo Kany García. Su novio, Francesco Zampogna, quien fue el primero en animarla a participar en el show, está siguiendo con mucho interés el trabajo que realiza cada semana la conductora en el programa dominical de Univision que presentan Ana Brenda y Rafael Araneda. Image zoom Francisca Lachapel y su novio Francesco Instagram Francesco Zampogna SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Convertido en su mayor fan, el empresario no deja de motivar y retar a la conductora para que siga dando lo mejor de sí y pueda así ir mejorando poco a poco la calificación que recibe. Entre broma y broma, Zampogna no dudó en lanzarle recientemente una advertencia a su prometida con el ánimo de motivarla a seguir creciendo dentro de la competencia. "Como ustedes saben el domingo pasado quedé en el lugar número 7 en la tabla de calificaciones en Tu cara me suena. Francesco me dijo: 'no importa que hayas quedado en la posición número 7 en esa tabla, tú eres la número 1 en mi corazón'. Mientras yo me derretía por todo el amor que sentí él hizo una pausa y me dijo: 'pero si no subes a los primeros lugares la próxima semana no regresas a casa'", compartió entre risas Francisca este jueves en sus redes sociales. "Así que ya saben. Que Dios me acompañe o de lo contrario voy a necesitar donde quedarme a dormir el domingo que viene", agregó la carismática presentadora. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Eso es amor incondicional", se puede leer entre los miles de comentarios que recibió la publicación.

