Francisca Lachapel incendia las redes con este espectacular bikinazo navideño La presentadora de Despierta América ha sorprendido con un sensual posado en traje de baño en estos días navideños que ha paralizado las redes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos acostumbrados a verla cada mañana maquillada y vestida de forma impecable en su programa Despierta América. Pero cuando llega el fin de semana Francisca Lachapel se entrega a su familia y a su tiempo libre para disfrutar de las cosas sencillas de la vida. La conductora ha compartido una preciosa imagen de ella en bañador y pasándola en grande en una espectacular piscina. La dominicana de 30 años ha posado al natural, sin una gota de maquilla y más sexy que nunca en un sensual traje de baño en plenas fechas navideñas. “Hola a todos, ¡qué hermoso está el día! ¿Les parece? Gracias Dios”, ha escrito Francisca junto a la fotografía publicada en su perfil de Instagram. Nos tiene acostumbrados a lucir impecable así que no es una sorpresa verla así de bella en sus redes sociales. Los seguidores que tanto la quieren y apoyan se han deshecho en halagos y piropos hacia la presentadora que no suele mostrarse muy a menudo en ropa de baño. A lo que sí estamos acostumbrados es a verla reír, cantar y bailar a ritmo de bachata. Su alegría se hace extensible cada mañana en su programa donde siempre nos recibe con la mejor de sus sonrisas. Gracias Francisca por esta espectacular estampa. Advertisement

