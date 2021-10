Francisca enloquece al mostrarse, junto a su esposo, en elegante atuendo La presentadora Francisca y su marido Francesco Zampogna ahora son motivo de elogios. Mira la imagen que ha causado furor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 7 de julio, Francisca Lachapel y su esposo Francesco Zampogna se convirtieron en padres de su primer bebé a quien pusieron por nombre Gennaro. Desde entonces, la presentadora no solo presume a su bebé y su faceta como mamá, también suele mostrar momentos en familia o compartiendo con su esposo. En esta ocasión, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, quiso deleitar a sus fanáticos al lucir un elegante atuendo en compañía de su marido. Así, dio a conocer una imagen donde se muestra con un vestido de gala en color violeta, mientras Zampogna un traje oscuro, camisa blanca y un moño negro; ambos están muy sonrientes y dispuestos a disfrutar de la boda de unos amigos. "Los papis de Gennaro Antonino Gamelier Zampogna", escribió Lachapel para acompañar la instantánea que dio a conocer en su cuenta de Instagram. En una de sus historias, la conductora de la emisión matutina Despierta América dio a conocer que asistieron a la boda de unos amigos. Los internautas reaccionaron de inmediato y llenaron de halagos a los enamorados. "Preciosa"; "Ustedes chicos lucen increíbles"; "¡Qué guapos"; "La pareja perfecta"; "¡Qué eleganciaaaaa!"; "Son demasiado maravillosos"; "¡Qué bellos!", y "Guapísimos", fueron algunos de los comentarios. Francisca Lachapel y su esposo Francesco Zampogna Credit: Instagram/@Franciscalachapel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Clarisa Molina también se pronunció ante esta fotografía con una serie de emoticones con los ojos de corazón; mientras Mayti Interiano les puso unas varias flamas y corazones morados. Como se puede apreciar, Francisca está atravesando por un momento de plenitud a nivel personal, pero también en el plano laboral, donde se ha convertido en un referente de la menciona emisión; incluso, recibe una serie de halagos de sus seguidores a través de sus redes sociales.

