Close

¿Por qué llora Francisca Lachapel? La presentadora habla de nuevo síntoma durante su embarazo Francisca Lachapel se está acostumbrado a todos los cambios que trae el embarazo. ¿Por qué no puede parar de llorar? La estrella dominicana lo revela a sus fanáticos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Francisca Lachapel no puede parar de llorar. En su caso, no se trata de estar más sensible y nostálgica durante su embarazo, sino de que sufre alergias. La copresentadora de Despierta América (Univision) se sinceró con sus seguidores en Instagram sobre este peculiar nuevo síntoma. "Se me salen las lágrimas así sin poderlo controlar", dijo en un video que compartió en sus redes sociales. "Me pasa como una vez a la semana. Ya voy a tener que preguntarle al doctor. Esto no es normal", añadió sobre el lagrimeo de su ojo derecho por una reacción alérgica. La estrella dominicana está en su semana 22 de embarazo y afortunadamente está muy bien de salud tras vencer el coronavirus. Lachapel también compartió un video hablando de cómo caminar la ha ayudado en esta etapa. "Dicen que caminar cuando uno está embarazada hace muy bien", cuenta a sus seguidores durante una caminata. "Les tengo que confesar que hoy he estado con un cansancio horrible, casi me levanté arrastrada para ir para el trabajo". La exreina de Nuestra Belleza Latina dice que comenzó a caminar para tener más energía y ha tenido buen resultado. "Ya me voy sintiendo mucho mejor", revela. "Es bellísimo estar embarazada, esperar una criatura de verdad es un milagro, es lo más hermoso que una mujer puede sentir", añade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, tiene sus retos. "No todos los días son iguales", confiesa Lachapel. "Subo y bajo de ánimo. Igual todo eso no le quita la belleza al milagro de sentir vida aquí", dijo acariciando su pancita.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Por qué llora Francisca Lachapel? La presentadora habla de nuevo síntoma durante su embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.