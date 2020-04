Francisca Lachapel lanza fuertes críticas a Paty Navidad por su tuit sobre el coronavirus Francisca Lachapel lanzó duras críticas a las declaraciones de la actriz Patricia Navidad en las que afirmaba que el coronavirus era algo “mental”. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La presentadora de televisión Francisca Lachapel lanzó duras críticas a las declaraciones de la actriz Patricia Natividad en las que afirmaba que el coronavirus era “una falsa pandemia”. En uno de los segmentos del matutino Despierta América (Univision), la comunicadora tildó los comentarios de la actriz mexicana de irresponsables y peligrosos y llamó a la audiencia a no hacerle caso. “Ustedes en casa no presten atención a este tipo de cosas porque hemos estados dando las cifras de muertos”, dijo Lachapel, quien agregó que “el coronavirus es real” y que lo sabía de primera mano porque un familiar de su prometido, Francesco Zampogna, falleció en Italia a causa de la enfermedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, el presentador Raúl González se unió a las críticas de su compañera de set y dijo que aunque cada quien tiene derecho a expresar su opinión en as redes sociales, “hay que ser conscientes sobre la cantidad de gente que está muriendo”. En sus polémicas declaraciones, la cantante sinaloense aseguraba que el nuevo virus es un “montaje global” para mantener a la gente controlada y encerradas en sus casas con el fin de establecer un "Nuevo Orden Mundial". “El amor es el combustible universal de la humanidad ... Amemos y amémonos ... ¿Cuarentena? No, es mi forma de vida desde hace años, aislada de virus, bacterias, parásitos, etc, todos ellos mentales, emocionales, extraterrestres y humanos”, agregó en su tuit el martes. Las palabras de la actriz desató una polémica entre los usuarios de las redes, que la respondieron con unos 300 comentarios, a los que la misma actriz replicó en algunos casos y se enzarzó en una discusión. Advertisement

Francisca Lachapel lanza fuertes críticas a Paty Navidad por su tuit sobre el coronavirus

