Conoce a Ambiorix, el hermano de Francisca Lachapel Por Moisés González

Instagram Francisca Lachapel En los últimos cinco años la vida de Francisca Lachapel ha dado un giro de 180 grados. La conductora dominicana ha pasado del anonimato más absoluto a convertirse en uno de los rostros más queridos de la televisión de habla hispana, un cambio al que ha sabido adaptarse muy bien gracias al apoyo de sus seres queridos, entre ellos su único hermano por parte de madre y padre: Ambiorix Rafael. ¡Te lo presentamos!

Poca diferencia

Instagram Francisca Lachapel La copresentadora de Despierta América (Univision) es tan solo unos meses mayor que su hermano ya que Ambiorix nació apenas diez meses después de su llegada al mundo.

La infancia

Instagram Francisca Lachapel Las peleas entre ambos eran cosa de todos los días durante su infancia, como reconoció Francisca en su libro 'Una reina como tú'. "Ambiorix y yo éramos como perro y gato", llegó a compartir la conductora dominicana.

Foto del recuerdo

Instagram Francisca Lachapel Ambos fueron criados bajo la educación bíblica de los testigos de Jehová debido a que su madre, Divina, era testigo de Jehová en esa época.

Huérfanos de padre

Instagram Francisca Lachapel Francisca y su hermano quedaron huérfanos de padre siendo unos niños ya que la ahora concursante de Tu cara me suena (Univision) tenía apenas cinco años cuando murió su progenitor a causa de un infarto.

El uno para el otro

Instagram Ambiorix Hoy ambos se quieren mucho y mantienen una excelente relación. "Ambioris es un gran apoyo para mí", aseguró años atrás Lachapel.

Foto del recuerdo

Instagram Francisca Lachapel "Mi hermanito lindo", escribió Francisca junto a esta hermosa instantánea que publicó en el año 2014 a través de Instagram, donde cuenta con cerca de tres millones de seguidores.

Países diferentes

Instagram Ambiorix A diferencia de Francisca, Ambiorix vive en República Dominicana.

Familia unida

Instagram Francisca Lachapel Ambos están muy unidos a su madre, como prueban las imágenes que han compartido a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

Bendecido

Instagram Ambiorix "Mi bella madre, mi hermana hermosa y yo. Qué hermosa familia, gracias Dios por tan grande privilegio", fueron las palabras con las que Ambiorix acompañó esta instantánea que publicó en 2018 en Instagram.

Reto profesional

Cortesía UNIVISION Francisca vive actualmente una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional como concursante del nuevo programa dominical de Univision Tu cara me suena, donde cada semana asume el reto de transformarse en un ídolo de la música.

Conoce a Ambiorix, el hermano de Francisca Lachapel

