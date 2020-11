Close

Francisca Lachapel anuncia entre lágrimas que tiene coronavirus y que abandona Tu cara me suena Con mucho pesar, la colaboradora de Despierta América ha confirmado esta mañana a su programa que ha dado positivo a la COVID-19 y que por tanto no podrá formar parte del concurso musical. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A unos días de dar comienzo Tu cara me suena después de su cancelación por los contagios, una de sus participantes, Francisca Lachapel, ha confirmado que no estará en él. ¿La causa? Ha dado positivo en coronavirus. La actriz y conductora dominicana rompió a llorar en su programa Despierta América al que dio la triste noticia. Con mucho dolor informaba a Karla Martínez y compañía que, a pesar de seguir todos los protocolos, la COVID-19 había entrado en su casa y se había contagiado. Francisca estaba entusiasmada con el regreso del programa este domingo a los hogares del público y así lo había compartido en sus redes, pero de nuevo su sueño se ha visto empañado con este inesperado golpe. "Lloro porque no voy a poder seguir en el show, para la producción la salud de nosotros es lo más importante", expresó. Todos sus compañeros sin excepción le han mandado todo el amor y el cariño en estos momentos tan complicados que le ha tocado vivir. Especialmente Karla y Alan Tacher, quienes han vivido en primera persona lo que es estar con el virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha compartido que físicamente no se encuentra tan mal pero esta situación le ha afectado mucho en lo personal por la ilusión que tenía de formar parte de este proyecto. "Sí me da mucha tristeza no poder continuar y no lo puedo controlar, lo siento", dijo sin poder parar de llorar. Image zoom Francisca Lachapel | Credit: Instagram Francisca Lachapel (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este domingo disfrutará Tu cara mes suena desde su casa y aunque se le echará mucho de menos, ahora la prioridad es que se ponga bien. "Ya vendrán otras oportunidades para ti, muñeca, no te pongas triste. Enfócate en tu salud, eso es lo más importante", le deseó la conductora mexicana. ¡Fuerza y todo el ánimo en estos momentos, querida Francisca!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Francisca Lachapel anuncia entre lágrimas que tiene coronavirus y que abandona Tu cara me suena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.