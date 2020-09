"En algún momento pensé que esto no sería posible": Francisca Lachapel comparte importante logro La presentadora dominicana compartió un vídeo en sus redes sociales en el que habla por primera vez en público en inglés, su asignatura pendiente desde hace años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo la asignatura pendiente de Francisca Lachapel fue el inglés. La carismática presentadora dominicana aterrizó en Estados Unidos en 2010 con una maleta cargada de sueños pero sin dominar el idioma principal del país en el que estaba dispuesta a comenzar una nueva vida. Hoy, una década después, el camino que ha recorrido en los últimos años con mucha dedicación y constancia para aprender la lengua ha dado sus frutos. La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina compartió este jueves una grabación en sus redes sociales en la que aparece hablando por primera vez de manera pública en inglés. "Es uno de los vídeos más especiales de mi vida", comenzó reconociendo Lachapel ante sus más de dos millones y medio de seguidores de Instagram. "Para mí estar en un vídeo comunicándome en inglés significa el mundo, es un sueño hecho realidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, a quien podemos ver todas las mañanas en el matutino de Univision, llegó a pensar en algún momento que nunca lograría hablar en inglés de esa forma tan fluida. "El camino es largo y difícil, aún estoy en él, pero me siento muy orgullosa y quiero compartirlo con ustedes por si alguien por aquí se siente un poco desanimado porque algo no le ha salido como espera, agarre fuerzas", escribió la también actriz junto a la grabación. El vídeo superó en apenas unas horas las 200 mil reproducciones y los 4 mil comentarios, entre ellos el de su compañera de trabajo en Despierta América, Karla Martínez. "Estoy muy orgullosa de ti. Nunca dejas de asombrarme. Nunca pares. Te quiero", escribió la presentadora mexicana al ver lo bien que se desenvuelve con el idioma. No hay duda de que Francisca es un ejemplo a seguir para muchos.

