Francisca Lachapel sorprende con confesión: "Ya soy una mujer casada" Tras casi un año de haber celebrado una boda secreta con el empresario italiano Francesco Zampogna, la presentadora de televisión explicó porqué no le dijo a nadie que se había casado. ¡Aquí los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A dos semanas de cumplir su primer aniversario de bodas, la presentadora de televisión Francisca Lachapel reveló que se casó el 31 de diciembre del 2019 con su prometido, el empresario italiano Francesco Zampogna. La comunicadora dominicana habló ante las cámaras de Despierta América donde confesó a sus compañeros en el set Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González y Carlos Calderón lo que hasta ahora era un secreto conocido por contadísimas personas: se casó en vísperas de Año Nuevo el año pasado. Image zoom Credit: Instagram / Francisca Lachapel “Les tengo que decir algo que no les he de dicho y es que ya soy una mujer casada, Franchesco y yo nos casamos", dijo. Ante la mirada atónica de sus compañeros y preguntas de que si se trataba de una broma, ella respondió: "No estoy jugando, mira las fotos”, dijo al borde de las lágrimas y visiblemente emocionada tras finalmente dar la buena noticia a sus colegas. Lachapel explicó que su pareja y ella estaban emocionados desde hace un tiempo con sus planes de boda y como no sabían lo que iba a pasar con la pandemia decidieron realizar una íntima celebración civil en la playa en compañía de sus familiares que acudieron a la cita vestidos de blanco y descalzos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Preparamos este segmento y este espacio porque no quería cerrar este año sin contarles esto que ha sido tan especial para mí y una de las lecciones que me ha dejado este año es que uno tiene que vivir el ahora, el hoy porque uno no sabe lo que va a pasar mañana”, expresó. Agregó que todavía tienen planeado celebrar una boda religiosa con todas las personas y amigos que no pudieron estar en la primera. Reveló que como no podía usar el anillo matrimonial sin revelar que se había casado, la pareja ha portado unos brazaletes con las iniciales de cada uno y la fecha de su boda como señal de su unión. ¡Felicidades dobles a los novios por boda y aniversario!

