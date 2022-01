Francisca Lachapel empieza un nuevo proyecto fuera de Despierta América La presentadora de Univisión Francisca Lachapel participará en un programa de radio en su natal República Dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Lachapel continúa agrandando su lista de retos. Con la llegada del nuevo año, la presentadora de Univisión se ha propuesto conquistar una rama más del mundo de las comunicaciones. A partir del próximo lunes, la dominicana tendrá un nuevo micrófono a su cargo al unirse al programa radial La Universidad de la Calle, de la cadena EXA 96.9 FM, de su natal República Dominicana, según el periódico dominicano Listín Diario. El programa también contará con la participación de la comunicadora venezolana Ana Carmen León y Fabio de la Rosa, mejor conocido como Menthol. Francisca presentará un segmento especial desde Miami para la audiencia del popular locutor y productor Brea Frank, quien regresa a las ondas radiales después de cuatro años en Nueva York. "¡Este es un gran año! ¡Decretado!", escribió Francisca en su cuenta de Instagram, un día antes de darse a conocer la noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca Lachapel y Gennaro Francisca Lachapel y Gennaro | Credit: Francisca Lachapel/Instagram Pero su nueva responsabilidad laboral no significa que se alejará de la pantalla chica como parte del elenco de Despierta América, sino todo lo contrario. Ahora deberá seguir una rígida agenda de trabajo, para, además, poder cumplir con sus deberes de madre del pequeño Gennaro Zampogna. Desde que Gennaro llegó al mundo hace seis meses, la comunicadora se ha desvivido por su cuidado, llamando esta nueva etapa de su vida como "lo más rico de este mundo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca Lachapel empieza un nuevo proyecto fuera de Despierta América

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.