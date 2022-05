¡Redes y famosos reaccionan al primer beso y al primer baile de Francisca en su boda! "¡Y tanto que te criticaban en Nuestra Belleza Latina, les has dejado a todas muertas de envidia!". Estos fueron los comentarios tras la fastuosa boda de cuento de hadas de Francisca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca y Francesco Zampogna sellaron su amor frente a un altar en una espectacular boda en República Dominicana. Las reacciones de los usuarios de las redes, así como la de multitud de celebridades, no se hicieron esperar, tras las primeras imágenes de la boda religiosa de la conductora, un personaje muy querido por la audiencia latina de los Estados Unidos. En una fantástica exclusiva de PEOPLE en español, así reveló la novia sus emociones, durante uno de los días más felices de su vida: "Uno tiene que creer y tener fe y tenemos que creer que merecemos estas cosas. Todo lo que pasa por nuestra cabeza puede pasar por nuestras vidas", confesó Francisca con la voz entrecortada por la emoción. "Sé lo que es la incertidumbre, sentirse perdido, sé lo que es que alguien mate tus sueños, también conozco ese lado", continuó. "Los sueños se hacen realidad. Tal vez suena trillado, pero es cierto". "Un sueño hecho realidad", volvió a afirmar al compartir la foto del primer beso entre la pareja en su red de Instagram, seguido por la instantánea de su primer baile juntos, con su vestido de princesa. Famosos e internautas se lanzaron a celebrar a la feliz pareja. Francisca Framcesco Credit: IG Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dios los bendiga y los llene de felicidad para siempre", escribió Charytin; "¡Bellos! ¡Felicidades!", exclamó Pamela Silva; "Hermosa, es que estás radiante, feliz, una boda de ensueño, ¡qué emoción!", compartió la periodista Astrid Rivera; "Felicidades mi Francisca, que Dios siempre sea el centro de su amor. Él los guiará a cada paso. Todo quedó hermoso y qué bendición que pudiste vivir tu sueño". Carolina Sandoval, Damaris Díaz, Adrián Uribe y muchos más pasaron a felicitar a la feliz novia por su muro. Una admiradora de la famosa conductora, mamá de Gennaro, escribió: "¡Espectacular! Y tanto que te criticaban en Nuestra Belleza Latina, les has dejado a todas muertas de envidia. Love it! Por eso yo no subestimo a nadie", decía uno de los comentarios con más likes. El primer baile de los recién casados, acompañados por el romántico tema de Camila "Todo cambió", también atrajo multitud de comentarios: "¡Qué vivan felices para siempre!", exclamó Michelle Galván; "¡bellísimo!", fue el adjetivo elegido por Clarissa Molina, foto que también admiró Marjorie de Sousa. ¡Muchas felicidades a la pareja!

