EXCLUSIVA Así serán las Navidades de Francisca Lachapel y su pareja La copresentadora de Despierta América (Univision) comparte cómo vive la mezcla de tradiciones dominicanas e italianas en sus Navidades y confiesa que lleva 1 año sin ver a su madre. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque no ha sido un año fácil debido a la crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus, Francisca Lachapel no pierde la ilusión. La carismática conductora dominicana afronta 'con mucho optimismo' esta época navideña en la que, como cada año desde que conoció a su pareja, el empresario italiano Francesco Zampogna, combinará las tradiciones de su país natal con las de su esposo. Su felicidad, sin embargo, no estará completa ya que la ausencia de su madre, a quien no ve desde hace un año debido a la pandemia, comienza a pesar en su día a día. Hola Francisca, ¿cómo afrontas este año la Navidad? Con mucho optimismo. Apreciando todo lo aprendido este año, agradeciendo más que nunca a Dios por tanto y ansiosa por ver lo que nos trae el 2021. Siendo tú de República Dominicana y Francesco de Italia, habrá una mezcolanza de costumbres muy diferentes en tu Navidad, ¿o me equivoco? Sí, amo esa combinación de mi relación. Tratamos siempre de celebrar sin olvidar nuestras tradiciones. Nos dividimos, el 24 de diciembre, por ejemplo, Francesco y yo solitos en casa con nuestra cena mayormente dominicana. Y el 25 y 31 pues superitaliana. Generalmente en casa de sus padres. Ellos son mayoría aunque la verdad disfruto mucho de sus tradiciones. Image zoom Francisca Lachapel y su pareja | Credit: Cortesía Imagino que por la pandemia que vivimos no podrás pasar la Navidad con tu mamá, ¿cierto? Sí, está situación es lo único que me baja la nota. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo fue la última vez que la viste? La última vez que estuve con mi mamá fue el 31 de diciembre del año pasado. La extraño bastante y aún por la situación de la pandemia no tengo fecha para verla. Ella no quiere viajar y yo no quiero arriesgarla viajando para verla. Así que tendremos que tener paciencia y esperar con fe que pronto nos volveremos a reunir. Lo más importante es que ella está sana y viva. Image zoom Francisca Lachapel y su madre | Credit: Cortesía ¿Cuál ha sido la mayor lección que te ha dejado el 2020? Que viva un día a la vez, que disfrute el momento presente. Nunca me ha hecho más sentido el texto bíblico que dice: 'No te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán'. Eso me ayuda a tener paciencia para enfrentar lo que venga y también me ha enseñado a ser más agradecida.

