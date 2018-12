¡OMG! Francisca Lachapel muestra por primera vez su anillo de compromiso

La noticia del compromiso de matrimonio de Francisca Lachapel con su novio, el italiano Francesco Zampogna, ha corrido como la pólvora. El comprimoso de la exreina de belleza y presentadora de Despierta América (Univision) ha llenado a los fans de ilusión por ver a la estrella vestida de blanco y rumbo al altar.

Mientras eso sucede, la también actriz y autora de 29 años compartió este martes una foto donde luce por vez primera ante los ojos del mundo el precioso anillo de compromiso que le regaló su amado.

En la foto surgida esta mañana se observa a la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 llevándose las manos al rostro y mirando a la cámara emocionada. En su mano izquierda aparece la joya que al parecer consiste en un solitario de diamantes de forma rectangular ¡y su tamaño es impactante!

La foto parece sacada de las páginas de una revista de moda pues en ella aparece la dominicana con un sofisticado turbante estilo árabe, camisa blanca anudada y jeans negros que descubren su ombliguito. Al fondo se observa a un beduino con un camello pues fue tomada en el Emirato Árabe de Dubai, donde Lachapel se encuentra de vacaciones. Justo en dicho sitio su novio se hincó de rodillas para pedirle su mano, como ella misma compartió este lunes por la tarde.

El runrún del romance entre Lachapel y Zampogna surgió con fuerza a principios de septiembre y se sospecha que la llama del amor se encendió en algún momento del verano.

La nacionalidad de la pareja de Lachapel quedó al descubierto en mayo de este año durante el programa Despierta América cuando el chef Yisus dijo que la carta que había recibido la presentadora de parte de su pareja con motivo de su cumpleaños estaba escrita en italiano. Aún así la identidad del supuesto nuevo amor de Francisca todavía no quedaba al descubierto.

Sin embargo, poco a poco y por una serie de sutiles pistas se fue desenredando el hilito de la madeja hasta que se identificó al guapo galán. En una entrevista que Francisca concedió por aquellos días a People en Español ella reconoció que su pareja no era del medio del espectáculo. “Hay muchas cosas que él no sabe manejar”, explicó, alegando que ésta era una de las causas por las cuales no quería revelar su identidad.