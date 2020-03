Francisca Lachapel aclara rumores de embarazo: "Sería lo más grande y lo más hermoso que me podría pasar en estos momentos de mi vida" La presentadora dominicana desató rumores de embarazo tras publicar una imagen en la que se le veía más barriga de la habitual. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Francisca Lachapel desató recientemente rumores de embarazo a través de sus redes sociales tras compartir una fotografía en la que se le ve más barriguita de la habitual. “¿Está embarazada?” o “parece que está embarazada”, fueron algunos de los cientos de comentarios que inundaron la publicación de la carismática presentadora dominicana. Luego del revuelo que generó la imagen, la conductora de Despierta América (Univision) decidió publicar un vídeo en su página de Facebook aclarando su supuesto embarazo. “He decidido sentarme esta tarde para aclararles un rumor que anda por ahí que se desató con una fotografía que yo publiqué en Instagram hace unos días. Creo que tengo más de mil comentarios y el 50% de esos comentarios hacen la misma pregunta. La misma pregunta es ‘¿Francisca estás embarazada?’ Y después de esa fotografía en las siguientes publicaciones me seguían preguntando si estoy embarazada o no”, comenzó relatando Lachapel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también ganadora de la novena temporada del reality show Nuestra Belleza Latina descartó que se encuentre en la dulce espera, pero admitió que nada le haría más ilusión en este momento tan dulce que se encuentra viviendo junto a su pareja Francesco Zampogna que ser madre. “Veo que les hace mucha ilusión que en algún momento yo comparta con ustedes una noticia como esa que, también les tengo que decir, sería lo más grande y lo más hermoso que me podría pasar en estos momentos de mi vida porque estoy enamorada, encontré la persona correcta y nada me hace más ilusión que convertirme en mamá, es uno de mis sueños y le pido a Dios todos los días para que me pueda dar esa oportunidad, para que yo pueda tener esa bendición y por consiguiente lo pueda compartir con ustedes”, se sinceró Lachapel. “Pero por el momento no estoy embarazada”, dejó claro la guapa conductora. Respecto a la barriguita que se le veía en la imagen, Lachapel bromeó: “No hay bebecito en esta pancita, lo que hay es mucho mangú, pasta, tostones, vino y por ahí puedo seguir la lista”, dijo entre risas. Advertisement

