Francisca iniciará el 2023 ¡por la puerta grande! Emocionada, la conductora dominicana compartió este martes la noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca 2022 ha sido un año inolvidable para Francisca, especialmente en el terreno personal. La carismática conductora dominicana no solo le dio el sí a su amado Francesco Zampogna en una boda de ensueño en su República Dominicana natal, sino que también ganó en autoestima y seguridad al hacer las paces con su niña interior tras reconciliarse con su cabello rizado. En el terreno profesional tampoco se puede quejar. Además de continuar al frente de la conducción del programa matutino más visto de la televisión hispana, Despierta América (Univision), la que fuera ganadora del reality show de Univision Nuestra Belleza Latina 2015 pudo retomar su carrera como actriz con la filmación de una película en su país de origen. Aunque aún quedan 2 semanas aproximadamente para que inicie el nuevo año, las cosas pintan muy bien para la presentadora, quien solo en Instagram supera los 4 millones de seguidores. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca La copresentadora de Despierta América ha hecho este martes un anuncio muy especial a través de las redes sociales relacionado con su carrera que la tiene muy emocionada. Y no es para menos. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Francisca iniciará el 2023 por la puerta grande con un estreno en la gran pantalla. 'Teacher Mechy', la película que filmó este año en República Dominicana, se estrenará el 5 de enero en cines. Una noticia que no puede tener más feliz a la talentosa conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué emoción! A partir del 5 de enero. Ya se acerca el día para el estreno en cines de 'Teacher Mechy'. Feliz de ser parte de un proyecto tan especial como este", compartió Francisca. "Gracias Caribbean Cinemas RP por la oportunidad. Un placer trabajar con un equipo tan espectacular. No se la pierdan mi gente linda", agregó la presentadora. ¡Muchas felicidades Francisca!

