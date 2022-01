Francisca revela que hizo casting para la serie de Gloria Trevi: "Me atreví a ir, [pero] sabía que no iba a quedar" Lo anecdótico es que la carismática conductora no sabía en un inicio de qué se trataba el casting. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Lo que le sucede a Francisca probablemente no le sucede a nadie más. Con su particular sentido del humor, la carismática presentadora de origen dominicano contó este miércoles en su programa Despierta América (Univision) que realizó el casting para la serie biográfica de Gloria Trevi que prepara la productora Carla Estrada para Televisa. Lo anecdótico es que Francisca no sabía en un primer momento de qué se trataba el casting. "Yo no sabía en realidad que era exactamente para eso, después me di cuenta que era para Gloria Trevi", contó entre risas la esposa de Francesco y mamá de Gennaro. "Estaba Carla y había una mesa así larguísima con mucha gente. Yo lo único que me acuerdo es que se murieron de la risa conmigo. Yo dije no es una buena señal porque esto es algo como serio no me van a dar el papel, pero me gustó porque después de Nuestra Belleza Latina es el primer casting que hago y me sentí como liberada y me atreví", compartió sobre la experiencia. Aunque era consciente de que "no iba a quedar", la conductora reconoció sentirse "muy orgullosa" de haber podido participar en el casting y que la productora Carla Estrada la haya podido ver. En paralelo a su faceta como conductora en Despierta América, Francisca ha buscado también abrirse camino en el mundo de la interpretación. En 2016, justo un año después de su triunfo en Nuestra Belleza Latina, la presentadora debutaba en Televisa con una participación especial en la telenovela Despertar contigo, historia que protagonizaron Daniel Arenas y Ela Velden. "Yo le pido a Dios todos los días que no sea la última. Espero que se repita pronto", expresaba en una entrevista para People en Español a finales de ese año. Francisca Francisca en Despierta América | Credit: Instagram Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque parecía que este iba a ser el primer proyecto de muchos, la carrera en las telenovelas de Francisca se detuvo ahí ya que hasta la fecha no se ha vuelto a dejar ver en otro melodrama. ¿Será que pronto la veremos de regreso?

