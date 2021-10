Francisca aboga por la belleza natural: "Esta soy yo y no me avergüenza en absoluto salir sin maquillaje" La presentadora dominicana recibió recientemente críticas por mostrarse con un look que muchos tacharon de 'descuidado' durante un video que grabó en la casa de su suegra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Facebook Francisca (x2) Siempre buscando estar más en contacto con sus seguidores y llevarles consejos útiles, Francisca compartió el pasado fin de semana un video por medio de su página de Facebook en el que aparece en la casa de su suegra mostrando una almohada gigante que le fue de gran ayuda durante el embarazo para aliviar las molestias propias de la dulce espera. Su recomendación, sin embargo, quedó en un segundo plano frente al 'descuidado' look –así lo definieron varias personas– que lució la carismática conductora durante la grabación. "Arréglate un poco porque el hecho de que tengas un bebé no quiere decir que te tengas que abandonar", se puede leer entre los incontables comentarios que recibió el video. Tras percatarse de lo sucedido, la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 publicó unas horas después otro video en el que hace frente a las 'recomendaciones' recibidas. "No es un video para decir que me lo tomé a mal, al contrario, gracias por estar siempre pendiente y decirme esas cosas", comenzó matizando la también actriz. "Pero yo quiero hacer una pregunta aquí el día de hoy: ¿todos ustedes cuando están en su casa o en casa de su suegra ayudando con algunas cosas, organizando, limpiando, cocinando siempre están superhipermegamaquilladas?", preguntó la esposa de Francesco Zampogna. Francisca Francisca | Credit: Facebook Francisca La copresentadora del programa Despierta América (Univision), quien cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que se siente "supercómoda" mostrándose verdaderamente como es, "[pero] si a algunas les molesta, no sé, tal vez tengo que empezar a maquillarme antes de hacer un video". "Pero les advierto que si voy a tener el proceso de maquillarme para poder hacer un video para contarles algo a ustedes cuando yo lo que estoy tratando es hacerlos parte de mi vida pues entonces nunca voy a publicar nada y menos ahora que tengo a Gennaro que ocupa el 80% de mi tiempo", advirtió Francisca. "El caso es que esto que ustedes ven, esta soy yo y a mí no me avergüenza en absoluto salir sin maquillaje, mostrar verdaderamente como yo soy. Claro, si estoy en mi trabajo me ven toda la superproducción, maquilladísima, extensiones y toda la cosa; pero, si estoy en mi casa, yo soy normal, como la mayoría de todas nosotras, creo yo", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca invitó a sus seguidores a responderle si por ser figura pública consideran que debe estar siempre maquillada aún cuando esté en su casa contando algo sobre su vida personal. Francisca Francisca | Credit: Facebook Francisca "Voy a estar leyendo sus comentarios y si la mayoría gana pues, no se diga más, me maquillaré y lamento y le pido disculpas a quien se ofendió viendo mi carita tal cual lavadita como es. Les mando un beso, los quiero, siempre leo todo lo que me ponen", se despidió.

