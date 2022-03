Hablar de su divorcio: Francisca se sincera sobre su momento más incómodo en Despierta América La carismática conductora dominicana también se emocionó este lunes al contar cómo el programa matutino de Univision cambió su vida y la de su mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de la celebración del 25 aniversario de Despierta América (Univision), Francisca recordó este lunes en el programa matutino de la cadena hispana cómo fueron sus inicios en el show que conduce junto con Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González y compañía. "Yo vine de un restaurante en Nueva York a estar como presentadora del programa más importante de la televisión hispana, ¿a quién le pasa eso?", se preguntó emocionada la carismática conductora dominicana, quien se hizo muy popular a raíz de su triunfo en el reality show Nuestra Belleza Latina (2015). La también actriz hizo un recorrido por algunos de los momentos más especiales que ha vivido como conductora del "programa matutino número 1 de la televisión hispana" y compartió también varios de los sueños que ha podido cumplir gracias a su trabajo en el veterano show. La conductora no pudo contener las lágrimas al rememorar el día que pudo cumplirle la promesa que le había hecho a su mamá de remodelarle su casa en Azua, República Dominicana. "Obviamente a uno le cambia la vida, uno recibe su dinerito, tú empiezas a hacer tus ahorritos, la satisfacción de ella, las lágrimas de ella porque no podía creer que su casita que le dejó su mamá que ella trabajaba cada año poniéndole una cosita para hacerla diferente ya por fin había cambiado. Y que Dios me diera la oportunidad de yo cumplir mi palabra –porque no fueron dos ni tres veces, se lo dije cientos de veces: 'Yo te voy a arreglar tu casita, yo te voy a arreglar tu casita'– ese es el regalo más grande que yo he recibido", dijo visiblemente emocionada. Pero así como ha vivido momentos muy especiales, la presentadora también ha vivido momentos muy difíciles e incómodos, como cuando le tocó anunciar su divorcio de su entonces esposo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ese fue un momento muy incómodo, si no el más incómodo que viví aquí. Ese momento de tener que hacer un show y encima hablar de una separación, eso fue muy incómodo", se sinceró. "El divorcio, soltería otra vez, novio que se convierte en un esposo fabuloso y sigue con el anuncio de la llegada de mi hijo… Aquí han pasado las transformaciones más importantes de mi vida", reconoció Francisca, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hablar de su divorcio: Francisca se sincera sobre su momento más incómodo en Despierta América

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.