¡El momento más picante que Francisca vivió en su alocada despedida de soltera! Jomari Goyso sorprendió a su amiga del alma con una fiesta por todo lo alto y situaciones que dispararon la temperatura antes de ponerse rumbo al altar. ¡Allí pasó de todo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se suponía que iba a ser un sábado normal, tranquilo y en familia, con su hijo Gennaro y su esposo Francesco Zampogna. Pero nada que ver. Mientras Francisca disfrutaba de sus dos amores, llegó su amigo del alma Jomari Goyso para ponerlo todo patas arriba. De lo más divertido, el español sacó de su hogar a la dominicana para hacerla vivir una noche loca. "Francisca no tiene ni idea de lo que hoy va a pasar", anunció en este divertidísimo video que recopila los momentos de una velada inolvidable. Solo alguien tan divertido y buen amigo como Jomari podía haber tenido esta ocurrencia. Emocionada pero también con muchos nervios, la protagonista de la noche se dejó llevar expectante de lo que se avecinaba. Como no podía ser de otra manera, un grupo de amigas le esperaban en un restaurante y un sinfín de sorpresas bastante subiditas de tono y muy de acorde a lo que son las despedidas de soltera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre tartas con adornos de miembros masculinos y la visita de un showman de lo más sexy, Francisca se dejó llevar, bailó, se rió y se soltó la melena. Francisca Francisca | Credit: IG/Erica Con esta celebración comienza la cuenta atrás para que Francisca pueda cumplir el sueño de casarse, por segunda vez, en esta ocasión con una boda a lo grande, menos íntima y más como ella siempre ha fantaseado. La pandemia y todo lo que supuso atrasó este paso tan importante y deseado de la pareja que ya está manos a la obra con la organización del gran día. De momento, la futura novia se lo está pasando en grande. ¡Como debe ser!

