¡Todo lo que no viste de la fiesta de Francisca! Después de la ceremonia religiosa, ¡la fiesta se puso buena! Tanto los novios como los invitados desgastaron la pista de baile y protagonizaron momentos inolvidables a los que People en Español tuvo acceso directo y en exclusiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay dos momentos clave en cualquier boda: la unión en matrimonio y la parranda posterior. Las cámaras de People en Español también tuvieron acceso a la mega fiesta que se celebró después de la ceremonia eclesiástica entre Francisca y su ya esposo ante Dios, Francesco Zampogna. Y si el 'Sí, acepto' de los novios se caracterizó por la emoción y el romanticismo, el festejo que tuvo lugar después no se quedó atrás. Entre las muchas sorpresas que tuvieron lugar en esta velada de ensueño fue el momento en que el grupo Camila cantó en directo para los allí presentes. Un instante que se elevó aún más con la iniciativa de Francisca de sumarse al piano y poner su voz a las románticas canciones de la banda. Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Como buena fan del grupo mexicano, la novia demostró saberse sus temas al pie de la letra y cantó al amor y al desamor con una voz de lo más afinada. Y después de dar el cante, la conductora se dispuso a hacer otra de las cosas que más le apasiona: ¡bailar! Francisca movió el esqueleto sin parar y quemó la pista a ritmo de reguetón, merengue, salsa y todo lo que le echaron. Lo hizo en la mejor compañía, su madre, su esposo y, por supuesto, sus amigos invitados. A todos ellos les dedicó un baile y unas buenas risas. Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Radiante y feliz, así lucía la novia quien ya entrada la madrugada volvió a sorprender con otro vestido, esta vez uno más cómodo al que acompañó con unas deportivas brillantes. Las horas de baile desenfrenado empezaban a pasar factura y Francisca dio en el clavo con este atuendo que le permitió seguir quemando la noche. Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Fue precisamente con este vestido de princesita de cuento con el que recibió otra gran sorpresa. Su alter ego, Mela la Melaza, se multiplicó y se apareció en la fiesta por duplicado para cantarle a ella y todos los invitados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El momento fue compartido en el perfil de Instagram de la propia Mela quien quiso obsequiar a Francisca con una actuación para el recuerdo. "¡La Francisca creía que no me iba a aparecer en su boda! ¡Pues pa' que goce le mandé a mis clones!", lee el cómico mensaje que publicó la cuenta del entrañable personaje. Una noche que pasará a la historia no solo por la dicha de los recién casados, sino también por la alegría, la buena energía y la diversión sin límite que dijeron presente de principio a fin.

