Más de 4 meses después de su boda eclesiástica con Francesco Zampogna, la conductora y su esposo pusieron rumbo a un lugar muy especial. Dicen que lo bueno se hace esperar, y así mismo ha sido para Francisca, quien por fin se encuentra de vacaciones con su esposo, Francisco Zampogna disfrutando de su luna de miel. Más de 4 meses después de su precioso enlace matrimonial en República Dominicana, la presentadora ha partido rumbo al paraíso. A través de sus historias de Instagram daba a conocer el destino elegido por la parejita para desconectar de todo y seguir celebrando su amor. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Antes de dar a conocer el lugar, la dominicana ha ido dando pistas. Primero con unas imágenes que les conducían a un helicóptero. Una vez montados en él, Francisca mostró su destino, una isla con mucho encanto que esperaba con sus paradisíacas playas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya más asentados en el hotel, la presentadora dio un poquito de envidia a sus seguidores con otras fotos frente a un precioso mar. "¿Dónde estamos?", preguntó traviesa junto a una imagen que mostraba la bandera de Grecia. Francisca Francisca | Credit: IG/Francisca Francisca Francisca | Credit: IG/Francisca Los tortolitos apenas comienzan su luna de miel y lo hacen lejos de su pequeño Gennaro, a quien seguro echarán mucho de menos pero que quedó a cargo de su mejor cuidadora, su abuelita. ¡A disfrutar!

