Francisca y su familia emprenden un viaje que nunca olvidarán La conductora, su esposo y su hijo viven momentos únicos durante esta Semana Santa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Semana Santa llega a su fin y deja estampas únicas. Muchas de las celebridades aprovecharon estos días de vacaciones para partir a destinos diferentes y desconectar de la rutina diaria. Desde las paradisíacas playas de alguna isla hasta las gélidas pistas de nieve de Aspen. Pero en el caso de Francisca, este fin de semana de Pascua ha sido muy diferente, a la vez que muy especial. La conductora y su familia ponían rumbo a un lugar muy distinto a todos, donde están pasando momentos inolvidables. Francesco Zampogna y su hijo Gennaro han sido los mejores compañeros de viaje en estos días tan significativos para quienes tienen fe y creen en Dios. Francisca Francisca con su esposo y Gennaro | Credit: IG/Francisca Francisca y compañía eligieron Washington como su lugar de destino. Y desde la capital de Estados Unidos vivieron encuentros mágicos con el conejito de Pascua con el que el chiquitín quedó fascinado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juntos visitaron algunos de los lugares más emblemáticos de esta ciudad, desde el Obelisco, hasta el Jefferson Memorial o la Casa Blanca y sus alrededores ajardinados. Francisca Francisca con su familia en Washington | Credit: IG/Francisca Gennaro Gennaro disfrutando de la visita al museo | Credit: IG/Francisca Gennaro y su papá Gennaro y su papá | Credit: IG/Francisca La presentadora dominicana dejó constancia de estos cómplices momentos en sus redes sociales. A pesar de la corta edad de Gennaro, el pequeño disfrutó de cada excursión. En concreto de una, la que hicieron al Museo Nacional del Aire y del Espacio, donde quedó prendado de los aviones. La pareja ya viajó con su hijo a Europa durante su luna de miel, pero ahora el chiquitín es más consciente de todo y estas memorias quedarán por siempre grabadas en su corazón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca y su familia emprenden un viaje que nunca olvidarán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.