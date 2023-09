Francisca revela que su esposo Francesco tiene su lado celoso: ¿Dejaría su trabajo en televisión? Francisca revela que su esposo Francesco Zampogna tiene su lado celoso y revela si ella dejaría su trabajo frente a las cámaras si él se lo pide. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca habló de su esposo Francesco Zampogna y reveló que tiene su lado celoso. En una conversación con su copresentador Alan Tacher en Despierta América (Univision), la estrella dominicana habló de su matrimonio con el empresario italiano. Los presentadores estaban comentando una noticia sobre los actores Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo y los rumores de que Capetillo era celoso, y por eso Gaytán supuestamente había dejado su carrera antes las cámaras tras convertirse en esposa y madre. "Él no me cela, él me cuida", dijo Francisca sobre su esposo. "Francesco me cuida". "¿Es celoso?", le preguntó Alan Tacher. "Depende", respondió Francisca. La mamá de Gennaro, de dos años— quien espera su segundo bebé— habló de su vida en pareja. Tacher le preguntó a Francisca si ella estaría dispuesta a dejar su trabajo en televisión si su esposo se lo pidiera. "No si me lo dice de un mandato, pero sí sería una conversación que como pareja yo entiendo que deberíamos tener y él me tendría que explicar sus razones porqué nos convendría como familia que yo me quedara en casa", dijo la exreina de Nuestra Belleza Latina. Francisca Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz, comediante y autora del libro Una reina como tú dijo que está abierta a dialogar con su esposo y a tomar decisiones en común. "Lo que nos convenga a los dos y a nuestros hijos le digo que sí", añadió Francisca. "Una conversación, pero él no me puede decir ahora mismo 'deja tu trabajo que quiero que te quedas aquí en la casa y listo', eso no", aclaró ella. En entrevista exclusiva con People en Español al revelar su segundo embarazo, Francisca agradeció el apoyo incondicional de su pareja. "Francesco ha traído a mi vida una paz, una tranquilidad, ha centrado todo", dijo sobre el padre de sus hijos. "Es un gran hombre. Él es el hombre que yo le pedí a Dios".

