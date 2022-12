¡Una pareja de película! Francisca y su esposo deslumbran en España Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: Instagram Francisca La carismática conductora dominicana y su pareja se dieron recientemente una escapada romántica a España, donde derrocharon amor y glamour por las calles madrileñas. Empezar galería Escapada romántica Francisca Credit: Instagram Francisca Madrid, España, fue el lugar elegido por Francisca y su pareja para darse recientemente una escapada romántica y seguir construyendo hermosas memorias juntos como pareja. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Pareja de película Francisca Credit: Instagram Francisca Vestidos de lo más elegantes, la presentadora y su pareja pasearon su amor por las calles más emblemáticas de la capital española, derrochando complicidad y felicidad. 2 de 7 Ver Todo Bella pareja Francisca Credit: Instagram Francisca La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 encontró en el italiano Francesco Zampogna a su príncipe azul. Un hombre que no solo la ama, la respeta y la admira, sino que la impulsa a seguir creciendo dentro de su profesión. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Su galán Francisca Credit: Instagram Francisca "Bizcochito mío", fueron las palabras con las que Francisca compartió esta instantánea del hombre de su vida. 4 de 7 Ver Todo En su mejor momento Francisca Credit: Instagram Francisca La conductora dominicana ha ido dejando atrás poco a poco sus inseguridades y miedos hasta convertirse en su mejor versión: una Francisca plena, feliz y orgullosa de sus raíces que ha logrado hacer las paces con su niña interior y hoy rebosa felicidad por todos los poros de su piel. 5 de 7 Ver Todo ¿Así o más hermosa? Francisca Credit: Instagram Francisca Con su cabello natural, la copresentadora del programa Despierta América (Univision) regaló esta instantánea a sus seguidores en la que se muestra de lo más sonriente y feliz. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Inolvidable viaje Francisca Credit: Instagram Francisca La conductora, que supera los 4 millones de seguidores en la red social Instagram, comentó que fue "un viaje muy especial". "Como nueva", así quedó Francisca tras su escapada romántica. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Una pareja de película! Francisca y su esposo deslumbran en España

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.